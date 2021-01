Subsidieronde Actieonderzoek Innovatieve Zorg gestart

Binnen het project die in aanmerking komen voor financiering in het kader van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg moet ruimte zijn voor het uitvoeren van participatieve praktijkonderzoeken om kennis te vergaren over de toepassing van veranderende zorgprocessen. Zorgprofessionals kunnen zo leren wat nodig is om tot betere zorg te komen. De onderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met patiënten, cliënten en/of bewoners, relevante zorgpartners, -bestuurders en andere relevante belanghebbenden.

Actieonderzoek Innovatieve Zorg

De subsidieoproep moet leiden tot het stimuleren van zorgprofessionals om in samenwerking te leren over het verbeteren van de organisatie van zorg. De subsidie biedt ruimte voor projecten waarin zorgprofessionals:

Experimenteren met een beoogde verbetering in een reeds ontwikkeld/bestaand zorgproces en deze specifiek met actieonderzoek onderzoeken.

Leren hoe ze het zorgproces kunnen verbeteren en wat daarvoor nodig is van wie.

De opgedane kennis, leerpunten en vaardigheden over leren en verbeteren van de organisatie van zorg beschikbaar maken voor andere zorgorganisaties.

De resultaten van de onderzoeken moeten bijdragen aan de verbetering van zorgorganisaties in het algemeen. De succes-, leer- en contextfactoren moeten het mogelijk maken om op een andere plek een vliegende start te maken bij de toepassing van – elementen van – de onderzochte innovatieve aanpak.

Zorg optimaal afstemmen

Door zelf te leren hoe te verbeteren, ontstaat een essentieel leer- en verbeterpotentieel in zorgorganisaties. Dat is noodzakelijk om in de toekomst goede zorg te kunnen blijven leveren. Zorg die optimaal is afgestemd op de wensen van patiënten, cliënten en bewoners, aansluit bij de capaciteiten van zorgprofessionals en past binnen de kaders van bestuurders, verzekeraars en overheid.

Onderdeel van het Actieprogramma Innovatieve Zorg is ook het delen van kennis en ervaringen tussen de gesubsidieerde projecten. Daarvoor worden onder andere projectleidersbijeenkomsten georganiseerd. Aanvragers moeten bereid zijn hierin te investeren. Voor uitvoerders is dat een verplichting. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor projectideeën is 9 maart 2021 om 14u00.