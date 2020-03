Subsidieronde implementatie zorginnovatie gestart

Technologische low cost, high impact innovaties (e-health, medische technologie) die zich focussen op kosten- of arbeidsbesparing komen in aanmerking voor deze subsidie. Subsidieaanvragen kunnen tot uiterlijk 30 april, 14u00, ingediend worden. Het maximale subsidiebedrag per zorginnovatie aanvraag is vastgesteld op 5.000 euro, met een looptijd van maximaal zes maanden. De totaal beschikbare subsidie bedraagt 200.000 euro.

Begeleiding zorginnovatie

De hulpvraag kan gericht zijn op advisering en begeleiding bij het het verbinden van behoeftes van zorgverleners met het aanbod van ondernemers, het overkomen van ervaren systeem-barrières of het voorbereiden van implementatie studies.

De subsidie kan aangevraagd worden door:

Zorgaanbieders die hulp willen inschakelen om te bepalen welke zorginnovatie bij de organisatie past.

Zorgaanbieders die advies en ondersteuning nodig hebben bij de implementatie of opschaling van een zorginnovatie.

Ontwikkelaars van zorginnovatie kunnen de subsidie aanvragen wanneer ze de ontwikkelde innovatie in de praktijk willen uitrollen. Voorwaarde voor de subsidieaanvraag door een ontwikkelaar is wel dat deze in samenwerking met een zorgaanbieder gedaan moet worden.

Eigen verantwoordelijkheid

Wanneer een subsidie toegekend wordt dan is de aanvrager zelf verantwoordelijk voor het vinden van de geschikte coach. Desgewenst bestaat de mogelijkheid hiervoor contact op te nemen met zorg- en innovatiebureaus, kennis- en onderzoeksinstellingen of implementatienetwerken zoals het Nederlands Implementatie Collectief en het Expertisenetwerk Implementatie.

Bij de implementatie van zorginnovaties kunnen zorgaanbieders en ontwikkelaars tegen allerlei vragen of knelpunten aanlopen. Het loket Zorg voor innoveren kan hierbij ondersteuning bieden. Het is ook mogelijk telefonisch contact op te nemen met het loket: 070 3495 004.

Aanspreekpunt voor zorginnovatoren

Zorg voor innoveren is het centrale aanspreekpunt vanuit de overheid voor zorginnovatoren en bestaat uit: ZonMw, de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut, VWS en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In januari opende ZonMw ook al een drietal subsidierondes. Het doel daarvan was het ondersteunen van de (door) ontwikkeling van regionale samenwerkingsinitiatieven gericht op het voorkomen, verplaatsen en/of vervangen van zorg.