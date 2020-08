Subsidierondes Goed Gebruik Hulpmiddelen geopend

Doel van het Goed Gebruik Hulpmiddelen programma is het stimuleren van kennisontwikkeling om de kwaliteit, en specifiek de doelmatigheid, van hulpmiddelenzorg in de thuissituatie te verbeteren. Op dit moment is er nog onvoldoende onderbouwing voor de meerwaarde van de inzet van extramurale hulpmiddelenzorg. Met het programma en de subsidierondes wil ZonMw onderzoek naar de effectiviteit en kosten van hulpmiddelenzorg thuis financieren, maar ook de onderzoeksinfrastructuur rondom die hulpmiddelenzorg thuis versterken.

Twee GGH subsidierondes

De focus van het Goed Gebruik Hulpmiddelenzorg programma ligt op het versterken van zowel de onderzoekscapaciteit als van de positie van thuisgebruikers van hulpmiddelen. Daarnaast moet het programma net gebruik van passende onderzoeksmethoden stimuleren en de structurele samenwerking tussen relevante partijen bevorderen.

De twee subsidierondes die nu lopen, zijn:

De stimuleringssubsidie van GGH (deadline 29 september 2020, 14u00). Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld voor het opzetten en/of intensiveren van een samenwerkings(verband) tussen relevante stakeholders uit het hulpmiddelenveld, om gezamenlijk een projectidee of een subsidieaanvraag voor het programma DoelmatigheidsOnderzoek voor te bereiden.

De open ronde van GGH (deadline 6 oktober 2020, 14u00). Deze subsidie wordt beschikbaar gesteld voor kennisontwikkeling over innovatieve en bestaande hulpmiddelenzorg thuis, zodat deze op een veilige, effectieve (o.a. functioneringsgerichte) en betaalbare wijze kan worden toegepast in de zorg.

Het GGH programma heeft met name betrekking op hulpmiddelenzorg die behoort tot de Zorgverzekeringswet of daar in de toekomst toe kan gaan behoren. Enkele maanden geleden adviseerde het Zorginstituut Nederland nog dat de de vergoeding voor medische hulpmiddelen ten behoeve van mensen met diabetes aangepast zou moeten worden. In het advies stelde het Zorginstituut voor dat zowel de vergoeding als de vestrekking van die hulpmiddelen volledig via de hulpmiddelenzorg te laten lopen.