Subsidierondes ZonMW en NWO opgeschort na hack

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) werkt op een aantal gebieden met ZonMW, dat onderzoek op de vlakken van zorg en gezondheid financiert. De ZonMw-systemen zijn door de hack niet geraakt en gewoon toegankelijk. De ZonMw-werkzaamheden gaan normaal door. De enige uitzondering vormen de subsidierondes die ZonMw samen met NWO organiseert; voor deze rondes zijn de mogelijke consequenties nog niet bekend. Meer informatie over de gevolgen van deze situatie voor gezamenlijke subsidierondes volgt zo spoedig mogelijk via de website van ZonMW.

Netwerk niet benaderbaar door hack

In een update stelt NWO dat het netwerk voorlopig niet benaderbaar is omdat de servers gehackt zijn. ‘Op dit moment is alles erop gericht om het huidige probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Het is op dit moment niet te zeggen hoelang deze situatie gaat duren.’

Door de hack van de netwerkservers is het voor NWO, Regieorgaan SIA en Regieorgaan NRO onmogelijk het primaire proces – de financiering voor de wetenschap – uit te voeren. Alle activiteiten die daarmee samenhangen, van het openen van nieuw calls tot het beoordelingsproces, zijn daarom tot nader order stilgelegd. Mails aan medewerkers van NWO, SIA, NRO, TKI HTSM en LNVH komen niet aan, en zullen daarom onbeantwoord blijven. Alle betrokken medewerkers moeten noodgedwongen al hun taken neerleggen tot meer bekend is over impact van de hack.

Naast NWO zijn Regieorgaan NRO, Regieorgaan SIA, TKI-HTSM en het LNVH getroffen. Zij maken gebruik van dezelfde netwerkservers. ZonMw is niet direct getroffen door de hack, stelt ook de NWO, maar op programma’s waar samengewerkt wordt met systemen van NWO kan wel vertraging ontstaan.

Over NWO en ZonMW

NWO investeert jaarlijks bijna 1 miljard euro in nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, onderzoek gericht op maatschappelijke uitdagingen en in onderzoeksinfrastructuur. NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijk vastgelegde taken. De NWO-domeinen, onderzoeksinstituten en regieorganen voeren de kerntaak uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.

ZonMw werkt aan een goede gezondheid voor iedereen, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is. De instantie financiert gezondheidsonderzoek, stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis en signaleert waar meer kennis nodig is.

Z-Cert: groei cyberaanvallen

Z-Cert, de instantie die de sector Zorg & welzijn ondersteunt op het gebied van (cyber)security, meldde onlangs nog in zijn eerste Cyberdreigingsbeeld dat er een duidelijke groei is van het aantal cyberaanvallen. Het gaat daarbij zowel om aanvallen met malware zoals phishing en vooral ransomware als om aanvallen die gericht zijn op het onderbreken van de dienstverlening (DDOS). eeder deze week sprak Z-Cert over een piek in het aantal ransomware-aanvallen op zorgaanbieders in de EU.