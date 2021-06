Succesvol 3D-printing project in Sierra Leone groeit verder

Het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis speelde een belangrijke rol in de bekendheid van het project. “Wouter kreeg een spoedcursus 3D-printing en daarna begon de samenwerking met het lokale team. Toen ik terug was in Nederland, maakte ons Nederlandse team in het 3D lab van het Radboudumc het design van de prothese en printte Wouter het vervolgens in het Masanga ziekenhuis uit”, aldus Lars.

3D-lab in Sierra Leone

Inmiddels staat in het ziekenhuis in Sierra Leone een 3D-lab en is het project geadopteerd door verschillende onderwijsinstellingen. Momenteel heeft het het lab van het Masanga Ziekenhuis in Sierra Leone twee 3D-printers. Een scanner en een paar converters zorgen voor de workflow. Daarnaast worden, ook als onderdeel van de verduurzaming, ook de lokale mensen opgeleid om met de 3D-printing apparatuur overweg te kunnen.

Daarnaast is een groep promotoren uit het Radboudumc en Amsterdam UMC en copromotoren (waaronder Lars) bezig met nieuwe onderzoeken. “Er zijn verschillende projecten aan de gang, zoals het zo makkelijk mogelijk maken van de apparatuur voor de lokale artsen door gebruik te maken van Artificial Intelligence en het vervolgen van patiënten over de jaren met 3D geprinte protheses om de kwaliteit van leven te blijven meten. Daarvoor heeft Merel opnieuw een auto naar Sierra Leone gereden, die nu dient als onderzoek auto”, aldus Lars.

3D-printing project in de prijzen

Het 3D-printing project won de afgelopen jaren diverse prijzen. Zo wist Merel van der Stelt, technisch geneeskundige, voor haar stageonderzoek de Prof. dr. G.P. Vooijs Award in de wacht te slepen. Dit is een prijs voor het meest klinisch relevante onderzoek van Nederland.

Merel is op dit moment de dragende kracht achter het project. Ze volgt de komende jaren een PhD traject op dit onderwerp. Ze begeleid daarnaast meerdere studenten van hogescholen en technische universiteiten waarbij samenwerkingen ontstaan tussen design, techniek en kliniek. Recent heeft ze onze eerste follow-up resultaten gepubliceerd in EClinicalMedicine, gepubliceerd door The Lancet.

Samen met Mike Bemelman, traumachirurg, en Jan Heyligers, vaatchirurg, houdt Lars zich bezig met innovaties in het 3D-lab van het ETZ. “Op dit moment hebben we een aantal projecten lopen. Zo doen we onderzoek naar 3D-geprinte casts als uitbreiding op het gips. Een ander project is dat we kijken hoe hologramgeleide chirurgie zoveel mogelijk toegepast kan worden, dit doen we met behulp van 3D visualisatie systemen en de Microsoft Hololens. Door deze systemen komen operaties beter in beeld.”