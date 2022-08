Symposium zoomt in op AI & chirurgie

Negen op de tien Nederlandse ziekenhuizen zet inmiddels kunstmatig intelligentie (AI) in. Nog altijd worden AI-technologieën zoals machine learning vooral ingezet op gebieden zoals diagnostiek. Recente voorbeelden zijn er te over. Binnen het Catharina Ziekenhuis bekijkt momenteel een onderzoeksteam van cardiologen of het met behulp van kunstmatige intelligentie mogelijk is hartfalen te diagnosticeren uit een enkel hartfilmpje.

AI heeft potentieel

Maar het potentieel van AI is in de zorg groter dan diagnostiek alleen. Het kan ook ingezet worden tijdens operaties om bijvoorbeeld sneller en effectiever darmtumoren op te sporen. Een andere belangrijk toepassing is preventie. Een indrukwekkend voorbeeld van de preventieve mogelijkheden van AI vond onlangs een onderzoeksteam onder leiding van University Leeds. Dat ontwikkelde een zelflerend systeem, waarmee (aankomende) hart- en vaatproblemen kunnen worden getraceerd door het scannen van de ogen. Met dit AI-gestuurde systeem worden mensen die binnen het jaar een groot risico op een hartaanval lopen automatisch geselecteerd.

Realistisch symposium over AI

Er is veel mogelijk met AI maar er zijn zeker ook beperkingen. Het feit dat een AI-systeem een nooit eerder gezien beeld kan herkennen (op basis van gelabelde trainingsdata) en een beschrijving kan geven van de foto is best knap, maar wil bijvoorbeeld niet zeggen dat het systeem de betekenis van het beeld begrijpt of kan interpreteren.



Prof. Dr. Ivo Broeders, chirurg in Meander en oprichter van het Centrum voor Artificiële Intelligentie zegt het op de website van Meander als volgt: “Ons doel is om AI te ontdoen van alle mystiek en valse beloften. Wij laten iedereen graag kennismaken met de mogelijkheden van AI in de dagelijkse praktijk. Voor iedereen die nieuwsgierig en leergierig is naar AI, is dit symposium een absolute must. En naast de inhoud is het natuurlijk ook erg leuk om collega’s met dezelfde interesse uit het hele land te ontmoeten.”

Het symposium vindt plaat op dinsdag 6 september 2022 van 17.00 tot 21.30 uur in het Fouer en Auditorium (Meander Medisch Centrum, Maatweg 3, 3813 TZ Amersfoort). Aanmelden kan op de website van Meander Medisch Centrum.