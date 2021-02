Systeem voor digitale medicatieveiligheid bij De Waerden

Door de hoge betrokkenheid en pro-activiteit van medewerkers in alle lagen van zorginstelling De Waarden verloopt de uitrol en implementatie van het nieuwe systeem voor het verbeteren van de medicatieveiligheid zeer voorspoedig. Daarbij helpt ook het feit dat vrijwel alle apotheken in Noord-Holland al gekoppeld zijn met MediCheck. “Hierdoor zie je dat er snel geschakeld kan worden en er snel gestopt kan worden met de papieren lijsten”, aldus Colette Bos, van MedIT Solutions, de leverancier van MediCheck.

Verbeterde medicatieveiligheid

De Waerden was op zoek naar een gebruiksvriendelijk systeem waarmee medewerkers van de zorginstelling de medicatieveiligheid voor cliënten konden verhogen. MediCheck is een systeem voor elektronische toedienregistratie. Dankzij een directe koppeling met de Apotheek Informatie Systemen hebben de zorgverleners altijd de beschikking over het meest actuele medicatie overzicht van cliënten.

Om de kans op fouten met het toedienen van risicovolle medicatie te elimineren voorziet het MediCheck systeem in een digitale dubbele controle. Daarnaast bevat het systeem ook de digitale bijsluiters en foto’s van medicatie zodat cliënten en zorgverleners optimaal geïnformeerd worden en desgewenst een extra visuele controle op de medicatie kunnen uitvoeren.

De ondersteuning die zorginstelling De Waerden biedt, op verschillende kleinschalige locaties in Noord-Holland, is afhankelijk van de individuele ondersteuningsvraag van de cliënt en de verantwoordelijkheid die hij of zij zelf kan dragen. Met name bij locaties waar cliënten beschermd wonen zetten de begeleiders medicijnen uit. Dat gebeurt binnenkort dus overal met behulp van MediCheck.

MediCheck, MedEye en cMed Plus

MediCheck is een van de digitale systemen voor medicatieveiligheid die de afgelopen jaren hun intrede gedaan hebben binnen zorginstellingen in Nederland. Onlangs maakte het Maasstad ziekenhuis bekend dat zij gekozen hebben voor het MedEye systeem waar het systeem zijn waarde tijdens de coronacrisis al volop kon bewijzen.

Een derde systeem voor een betere medicatieveiligheid is cMed Plus van FocusCure. Dit is een slimme medicijndispenser die al bij zo’n vijftien zorginstellingen, met name in de thuiszorg, zijn intrede gedaan heeft. Het ‘slimme pillendoosje’ stelt cliënten in staat om gemakkelijk, veilig en zelfstandig hun eigen medicatie in te nemen.