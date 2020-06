T-shirt verzamelt realtime biometrische data Max Verstappen

Het zogenoemde Vital Signs Monitor (VISM) shirt is ontwikkeld door Marelli en OMP Racing. Het biometrische shirt werd enkele weken geleden officieel goedgekeurd door de FIA en volgens de Corriere della Sera zou Max Verstappen de eerste coureur kunnen worden die het VISM-shirt tijdens trainingen gaat dragen voor het verzamelen van realtime biometrische data.

In eerste instantie nog bij wijze van tests. Of het biometrische shirt uiteindelijk ook daadwerkelijk zijn intrede zal maken, en wellicht verplicht gesteld gaat worden, zal met name van de testresultaten afhangen.

Biometrische sensoren in brandwerend shirt

Sinds vorig jaar wordt binnen de Formule 1 al gebruik gemaakt van biometrische sensoren die realtime de gezondheidstoestand, conditie en stressniveaus van coureurs volgen. Tot nu toe gebeurde dat door middel van sensoren die verwerkt zijn in speciale biometrische handschoenen.

Het VISM-shirt is gemaakt van brandwerend materiaal, voorzien van Sensitex textielsensoren en wordt direct op het lijf gedragen. Daardoor kunnen nog nauwkeurigere metingen gedaan worden. Behalve het monitoren van vitale functies als hartslag en ademhaling kan het shirt ook data verzamelen over de algehele conditie en performance van een coureur tijdens het racen. Denk aan een verhoogd stressniveau of vermoeidheid. Twee factoren die de prestatie van een coureur negatief kunnen beïnvloeden.

Veiligheid bij ongelukken

Daarnaast wordt met het gebruik van het biometrische shirt ook weer een stap vooruit gezet op het gebied van de veiligheid. Wanneer een coureur met zijn bolide bij een ongeluk betrokken raakt kunnen de biometrische sensoren realtime informatie over de status van zijn vitale functies verstrekken. Maar ook over de toestand van de coureur vlak voor het ongeluk. Allemaal informatie waarmee de doktoren die op weg zijn naar de plek van de crash eventuele te ondernemen acties al op kunnen afstemmen of voorbereiden.

Dit laatste kan ook in de Formule 1 een toegevoegde waarde hebben, maar de FIA heeft eerder al laten doorschemeren dat met name dat deel van de technologie voor rally’s, zoals de Dakar, waar de afstand tussen coureur en medische hulpdiensten vaak enkele tot meerdere tientallen kilometers bedragen en de ‘aanrijtijd’ veel langer duurt.

Opslag en gebruik biometrische data

In de VS wordt al langer gebruikgemaakt van biometrische sensoren. De Indycar (Amerikaanse Formule 1, red.) werkt momenteel met NTT Data aan de ontwikkeling van een biometrisch shirt waarmee het mogelijk is om tijdens een race een elektrocardiogram van de coureur gemaakt kunnen worden.

Met de intrede van het realtime verzamelen en versturen van medische gegevens van coureurs startte eerder ook al de discussie over regels voor het gebruik en delen van dergelijke gegevens. De FIA heeft daarvoor al de eerste richtlijnen voor opgesteld. Die hebben betrekking op het gebruik van concurrentiegevoelige biometrische gegevens in verschillende situaties, zoals medische en reddingsacties, monitoring van menselijke prestaties en voor marketing- en amusementsdoeleinden. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan het in beeld tonen van de hartslag en ademhalingsfrequentie tijdens races.