Tablets voor patiënten in nieuw beweegziekenhuis

In het weekend van 18 maart wordt de nieuwbouw van ziekenhuis Isala Meppel in gebruik genomen.

Het is een modern toekomstbestendig ziekenhuis, waar patiënten op creatieve wijzen in beweging blijven. Om de patiënten te stimuleren tot beweging krijgen mensen een tablet waarmee ze onder meer op meerdere plekken in het ziekenhuis QR-codes kunnen scannen. Bewegen wordt op tal van manieren gestimuleerd en in bed blijven liggen is zo minder voor de hand liggend.

Verlies spiermassa in ziekenhuis

Onderzoek laat zien dat patiënten die alleen maar in bed liggen heel snel spiermassa verliezen. Hierdoor verzwakken mensen en herstellen ze uiteindelijk minder snel. Binnen Isala was het thema beweging dan ook al volop in beeld en tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis werd dit expliciet meegenomen.

Transitiedirecteur Mariska de Groot : ‘Al bij het maken van de bouwplannen heeft het expertteam Bewegen van Isala dan ook meegedacht. Met als resultaat dat er nu beweegkamers zijn op de verpleegafdelingen, waar patiënten onder begeleiding van een fysiotherapeut kunnen bewegen. Kom je voor een operatie naar Isala Meppel, dan word je bij opname niet meer eerst in bed gelegd, maar loop je gewoon zelf naar de voorbereidingskamer voor de operaties.”

Tablet in plaats van tv

Ook zijn er andere kleine veranderingen die ervoor zorgen dat in bed liggen niet vanzelfsprekend is. ‘Er worden op de kamers geen tv’s meer opgehangen. Patiënten die worden opgenomen krijgen daarvoor in de plaats een tablet. Op die manier kunnen ze overal tv-programma’s volgen of andere activiteiten ontplooien. Buiten bed is er meer te beleven dan vroeger waardoor mensen gestimuleerd worden om vaker uit bed te komen. Een mooi voorbeeld is de akoestische stoel die in de gang van de verpleegafdelingen staat, waarin de patiënt muziek kan luisteren. Verder zijn er er overal, in de gangen en zelfs de tuin, QR-codes te vinden. Wie die scant krijgt info over onder meer kunst en natuur in de omgeving.

Nieuwbouw MCL in 2023

In Leeuwarden komt ook een fraai nieuw ziekenhuis maar dat duurt nog even. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) start namelijk in 2023 met een groot en omvangrijk nieuwbouwplan met het oog op toekomstbestendige zorg. Daarbij zal de focus onder andere op innovatie en digitalisering liggen. Doel is om het MCL in twaalf jaar bijna volledig te vernieuwen. Als eerste zullen een nieuwe intensive care en operatiecomplex gerealiseerd worden. De nieuwbouw van het MCL is onderdeel van het strategisch beleid van het ziekenhuis tot 2030.