Tablets zorgen voor forse besparing beschermingsmiddelen

Het gebruik van digitale communicatiemiddelen, op afstand, levert het Máxima MC ook een forse besparing van persoonlijke beschermingsmiddelen op. “Elke keer als de arts of verpleegkundige de patiëntenkamer binnen gaat, moeten zij beschermende kleding aan. Het beschermingsmateriaal is schaars, het omkleden kost tijd, en er is toch nog een kleine kans om besmet te raken. Daarom krijgen patiënten in isolatie de arts nu te zien via een tablet”, aldus SEH Arts Lisette Mignot.

Forse besparing beschermingsmiddelen

De besparing aan beschermingsmiddelen, mondkapjes, spatbrillen en schorten, die dit oplevert is navenant. Hoewel de aanvoer van beschermingsmiddelen de afgelopen twee maanden, landelijk, aardig opgeschaald is, is zuinigheid nog altijd het devies zolang het coronavirus rondwaart.

Het gebruik van de tablet heeft ertoe geleid dat artsen nu nog slechts één set beschermingsmiddelen gebruiken voor ongeveer 85 procent van de patiënten. Daardoor worden op drukke dagen nu tussen de 40 a 50 sets beschermingsmiddelen bespaard. Voorheen moest een arts minimaal twee keer per dag fysiek naar een patiënt toe. Behalve de extra beschermingsmiddelen ging ook veel kostbare tijd verloren aan het omkleden. Bovendien was er met elk fysiek bezoek, ondanks alle beschermingsmiddelen altijd nog een kleine kans op besmetting.

Minder fysiek, maar wel meer contact

Uit onderzoek naar het gebruik van een tablet voor het meeste contact tussen patiënten en zorgverleners blijkt dat beide groepen het videocontact overwegend positief ervaren. “Door het gebruik van de tablets is de interactie tussen de zorgverlener en patiënt positief veranderd. We waren bang dat patiënten het fysieke contact zouden missen, maar ze ervaren het juist als een prettig middel om te communiceren. Patiënten kunnen het gezicht van de arts zien via de tablet, wat erg belangrijk is in een goed patiëntencontact, ook al is het digitaal”, zegt Bart Candel, SEH-arts in opleiding die het onderzoek uitvoerde.

Het succes van de tablets heeft er toe geleid dat momenteel onderzocht wordt of het mogelijk is vaste beeldschermen op te hangen op de kamers van de patiënten. hangen. “De patiënt hoeft dan niets te doen om de verbinding tot stand te brengen. Vooral voor ouderen is dat prettiger. Naast videocontact met de arts kunnen we dan bijvoorbeeld tegelijk een longfoto laten zien. Zo wordt het gesprek interactiever”, aldus Candel.

Uiteraard kan niet ál het fysieke contact vervangen worden door een tablet. Voor het lichamelijk onderzoek zal de arts nog altijd fysiek bij de patiënt aanwezig moeten zijn. Maar in principe is één bezoek aan het bed daarvoor al voldoende. Daarnaast zijn er ook andere consulten die altijd face-to-face zullen blijven plaatsvinden, zoals ‘slecht-nieuws’- of ‘niet-reanimeren’ gesprekken.