Tandarts evalueert pilot medicatieverstrekkingen in mondzorg

Het project Medicatieverstrekkingen in de mondzorg is een noodzakelijke voorbereiding voor het aansluiten van tandartspraktijken bij programma Medicatieoverdracht. De KNMT, KNMP, Patiëntenfederatie Nederland en VZVZ onderzoeken met drie pilots wat er nodig is zodat een tandarts medicatieverstrekkingen aan zijn cliënt kan opvragen bij de apotheek. Tandarts René Stevens deed mee met één van de eerste pilots en vraagt zijn patiënten altijd expliciet toestemming voor het opvragen van medicatiegegevens bij de apotheek.

Pilot medicatieverstrekkingen

De eerste van drie pilots voor uitwisseling van medicatiegegevens tussen apotheken en tandartspraktijken ging in september 2021 van start. Het betrof de Nijmeegse tandartspraktijk De Oversteek en twee apotheken uit dezelfde stad. De drie pilots hebben als doel om het opvragen van het overzicht van medicatieverstrekkingen bij apotheken voor de tandartspraktijk mogelijk te maken. Tandarts René Stevens van De Oversteek evalueert nu zijn ervaringen met de pilot.

Hij is gespecialiseerd in wortelkanaalbehandelingen en vertelt: “Patiënten hebben geen zicht op de dwarsverbanden tussen medicatie en mondzorg. Ze denken bijvoorbeeld als ze nier- of hartproblemen hebben dat hun tandarts dit niet hoeft te weten. Het is daarom een goed idee als tandartsen op een veilige manier medicatieverstrekkingen op kunnen vragen.”

Medicatiepaspoort

De tandarts geeft aan dat nieuwe patiënten sowieso al altijd een vragenlijst krijgen of ze onder behandeling zijn bij een huisarts of specialist, of ze medicijnen gebruiken of allergieën hebben. “Als ze ergens met ja antwoorden, vragen we ze een gezondheidsvragenlijst in te vullen met de medicatie die ze gebruiken of hun medicatiepaspoort toe kunnen voegen. IK vind het de verantwoordelijkheid van de patiënt om de vragen in de lijst en van de tandarts naar waarheid te beantwoorden.”

Terugvallen op VZVZ

Het opvragen van medicatieverstrekking is in feite, als alles goed is bijgehouden, dus een extra controle. Voordat de tandarts de medicatiegegevens op kon vragen, moest hij eerst een compleet systeem inrichten. Allereerst was opname in het UZI-register nodig met bijbehorende pas en lezer. Hij moest ook een LSP-koppeling realiseren en het GBZ beheer beleggen. Stevens: “Voor een deel is dit allemaal nieuw voor tandartspraktijen, dus mijn softwareleverancier moest daar echt even induiken. Het nadeel van een pilot is dat dit voor veel betrokken partijen nog onbekend terrein is. Het aansluiten verliep daardoor moeizaam. Gelukkig kon ik steeds terugvallen op de VZVZ. Als ik de initiële kosten afzet tegen het resultaat van de opvragen die tot nu toe zijn gedaan, moet er nog veel gebeuren voordat deze werkwijze rendabel is”