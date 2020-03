Tech-giganten helpen in de strijd tegen het coronavirus

Een andere tech-gigant, Cisco, maakte dit weekend bekend dat het bedrijf 225 miljoen dollar aan cash en producten beschikbaar stelt voor de strijd tegen het coronavirus. In een blog schreef CEO Chuck Robbins: “We richten deze middelen op het ondersteunen van gezondheidszorg en onderwijs, overheidsmaatregelen en kritische technologie.

“Een deel van het geld en middelen gaat naar het COVID-19 Solidarity Response Fund van de VN. Het fonds ondersteunt de wereldwijde inspanningen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om de verspreiding van het coronavirus te helpen voorkomen, detecteren en beheersen.”

Tech bedrijven versus coronavirus

Cisco heeft ook een oproep gedaan aan bedrijven in en om Silicon Valley zich aan te sluiten bij de strijd tegen het coronavirus. Hij deed die oproep tijdens een videocall met onder andere de CEO’s van Apple, Facebook, Twitter, Netflix en Alphabet (Google).

De bereidheid van tech-giganten om bij te springen in deze crisis blijkt groot. Dat deze bedrijven al een meer dan normale interesse hadden in het vormgeven van de veranderende zorg was al bekend. Zij werken ook volop aan (e-health) technologieën waarbij big-data en AI een grote rol spelen.

Mondkapjes van Huawei en Apple

Dichter bij huis liet de Chinese telecom gigant Huawei zich van zijn goede kant zien. Het bedrijf liet afgelopen weekend weten dat het 800.000 mondkapjes doneert aan de gezondheidszorg in Nederland. Zondag kwamen de eerste 200.000 daarvan al in Nederland aan.

Dit weekend maakte ook Apple’s CEO, middels een tweet, bekend dat het bedrijf twee miljoen mondkapjes gaat doneren aan zorginstellingen in de VS en Europa. Eerder liet Apple al weten 15 miljoen dollar te reserveren om een bijdrage te kunnen leveren aan de strijd tegen het virus. Dat bedrag staat los van de twee miljoen mondkapjes.

De mondkapjes van Huawei worden vandaag, en de komende dagen, verdeeld. Dat gebeurt onder regie van het ministerie van VWS en deels onder politiebegeleiding, zoals op onderstaande foto, uit een tweet van Minister de Jonge, te zien was. Iets dat in de huidige gekte rondom de corona-uitbraak helaas nodig blijkt.

De mondkapjes voor zorginstellingen worden onder politiebegeleiding vervoerd

Een ander voorbeeld van die gekte is de beveiliging van een farmaceutisch bedrijf in Zeewolde dat chloroquine pillen produceert. Hoewel het klinisch nog allerminst bewezen is, lijkt het medicijn in sommige gevallen de symptomen van COVID-19 te verlichten. Dat trekt, zo liet de eigenaar van het bedrijf weten, allerlei ‘vreemde en verdachte lieden aan’.