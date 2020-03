Technologie kan de gezondheidszorg beter maken

Waar ligt het verband tussen digitale gezondheid en volksgezondheid?

“Het kritieke aspect van deze vraag brengt me terug naar het eerste “Future of Digital Health Systems” -symposium dat in februari 2019 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd georganiseerd. We moeten er allereerst voor zorgen dat gezondheidssystemen overal ter wereld ernaar streven te voorzien in ‘Digital Health for All’. Dit verklaart inherent het verband tussen e-health en volksgezondheid.”

“Digitale gezondheid transformeert de manier waarop de volksgezondheid de informatie krijgt, terwijl volksgezondheid digitale gezondheid mogelijk maakt en ervoor zorgt dat de impact ervan voor de hele bevolking is en niet alleen beperkt tot geselecteerde personen of een beperkt publiek.”

Wat was de aanleiding voor de European Public Health Association om een ​​afdeling digitale gezondheid op te zetten?

“Digitalisering dringt door in alle aspecten van de Europese samenleving. De European Public Health Association (EUPHA) wilde niet alleen een reactieve, maar ook een actieve rol spelen in deze digitale transformatie van de gezondheidszorg. De visie en de uitvoering ervan op het onderdeel Digitale gezondheid van EUPHA zijn de afgelopen 2-3 jaar aan de gang.”

Waar moeten de prioriteiten worden gesteld om het beste uit digitale gezondheidsoplossingen in de volksgezondheid te halen?

“Zoals besproken in het European Journal of Public Health, zien we dat digitale gezondheidsoplossingen een kritische impact hebben door 5 belangrijke voordelen:

personalisatie en precisie,

automatisering,

voorspelling,

data-analyse,

interactie.

Het volledige potentieel van digitale gezondheid kan echter alleen echt benut kunnen worden wanneer aan alle voorwaarden voldaan is. Ik doel daarbij op de politieke inzet, regelgevende en normbepalende kaders, technische en economische infrastructuur, opleiding en onderwijs, onderzoek en, niet in de laatste plaats, monitoring en evaluatie.”

Kunt u enkele voorbeelden geven van hoe nieuwe technologieën de volksgezondheid, en kwetsbare groepen patiënten in het bijzonder, versterken of ongelijkheden op gezondheidsgebied wegnemen?

“Er zijn veel voordelen, maar laat ik beginnen met de klassieke: telegeneeskunde. Dit biedt toegang tot gezondheidsdiensten voor de gemeenschappen die het om verschillende redenen moeilijk kunnen vinden om een ​​arts of een ziekenhuis te bezoeken. Met de kracht van technologie krijgen ze niet alleen advies om een ​​chronische aandoening te genezen, maar ook om ziekten te voorkomen.”

“En hoe zit het dan met mobiele gezondheidsapps? Het aantal gepersonaliseerde en op maat gemaakte hulpmiddelen voor gezondheidseducatie is enorm. Het volledige potentieel zal worden gebruikt wanneer deze platforms, met onze toestemming, worden verbonden met onze gezondheidsgegevens.”

Wat is voor u als arts en expert in volksgezondheid zo boeiend in nieuwe technologieën?

“Ik heb altijd affiniteit gehad met technologieën. Dat kan er mee te maken hebben dat ik een millennial ben die opgegroeid is in de tijd van de digitale revolutie. De realiteit is echter dat technologie ons leven razendsnel echt heeft veranderd, de manier waarop we communiceren en informatie verspreiden en ontvangen.”

“Hoe snel? Bedenk dat de transformatie van mond-tot-mondreclame naar geschreven woord ongeveer 1.000 jaar duurde. De huidige digitalisering van onze samenleving is pas vijf tot zes decennia aan de gang. Mensen passen zich tegenwoordig dus veel sneller aan. Dat kan eigenlijk alleen wanneer er een grote interesse is in het begrijpen van nieuwe technologieën.”

Hoe kunnen we het risico vermijden dat digitale innovaties alleen de gezondheid van gezonde mensen zullen verbeteren en niet degenen die dit het meest nodig hebben?

“Ja, dat is zeker iets waar we mee te maken hebben. We kunnen dergelijke risico’s alleen beperken door ervoor te zorgen dat digitale gezondheidsinterventies op dezelfde manier worden vergoed als analoge gezondheidsdiensten, apparaten en medicijnen.”

“We moeten ervoor zorgen dat dit tijdperk een nog effectievere en rechtvaardiger dienstverlening oplevert door intensieve onderwijsprogramma’s, voortdurende ondersteuning en eerlijke verdeling van middelen.”

Stefan Buttigieg is vice-president van de afdeling Digital Health bij de European Public Health Association EUPHA en de mede-oprichter van Digital Health Malta.