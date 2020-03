Technologie maakt de zorg beter en aantrekkelijker

De veranderende arbeidsmarkt maakt dat de focus op het werven van nieuw personeel lijkt op de lange termijn niet te handhaven volgens Korf. “Het geld dat momenteel gebruikt wordt voor de werving van nieuwe medewerkers, zou ook in nieuwe technologie kunnen worden geïnvesteerd.”

Daarbij pleit hij ook voor de vorming van een landelijk schakelpunt voor zorginnovaties, eventueel aangestuurd door de overheid. “Om te voorkomen dat iedere organisatie het wiel opnieuw gaat uitvinden”, aldus Korf in het interview met Vilans.

Technologie neemt deel werk over

Binnen ouderenorganisatie Schakelring worden al diverse technologische innovaties ingezet die er toe leiden dat werkzaamheden efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Een voorbeeld daarvan zijn koelkastthermometers die de temperatuur continu meten. Een taak die voorheen meerdere keren door zorgmedewerkers uitgevoerd moest worden.

Een andere ontwikkeling waar Korf mogelijkheden ziet voor toepassing in de zorg zijn robots die facilitaire taken gaan overnemen. Sociale robots, zoals Pepper, worden bij diverse zorginstellingen al ingezet om patiënten ‘bezig te houden’. Korf: “We zetten drones in voor de inspectie van gebouwen. Zo kan er worden gekeken of onze dakgoten aan een schoonmaakbeurt toe zijn. Daarnaast willen we starten met een pilot: robot Pepper als receptionist. In de toekomst hopen we nog eens was- en aankleedrobots in te kunnen zetten.’

Het invoeren van dergelijke innovatie is iets wat een organisatie niet zomaar even doet volgens Korf. “Als organisatie moet je bereid zijn om er behoorlijk wat tijd en geld in te investeren.” Carolienne Smith voegt daar aan toe: “Momenteel gebruiken we digitale oplossingen om processen veiliger en soepeler te laten verlopen. Denk daarbij aan het zelf roosteren, portalen voor mantelzorgers, medicatieregistratie en business intelligence-oplossingen.”

Minder fysiek zwaar werk

De inzet van technologie, zoals robots, is tevens een manier om een deel van het fysiek zware werk van werknemers over te nemen. Dat is voor Schakelring een belangrijke ontwikkeling om een aantrekkelijker werkgever te zijn. Om dat te realiseren krijgen werknemers vanaf de leeftijd van 61 jaar, als ze dat willen, de optie om fysiek minder zwaar werk te doen.

Daarnaast werd geëxperimenteerd met een 12-urige werkdag zodat medewerkers vier dagen in de week vrij kunnen zijn. Dat experiment werd echter stopgezet omdat het in strijd was met de huidige CAO.