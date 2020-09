Telefonisch contact meest gebruikt voor zorg op afstand

Over het algemeen stelt het Nivel op basis van haar onderzoek dat gebruikers over het algemeen positief staan tegenover digitaal contact met zorgverleners en zorg op afstand. Vooralsnog blijft telefonisch contact de meest gebruikte manier voor het verlenen en ontvangen van zorg op afstand, zoals duidelijk ook in onderstaande grafiek te zien is.

Bron: Nivel, organisatie van zorg op afstand in coronatijd

Nivel keek ook naar de rol van internet als bron voor gezondheidsinformatie tijdens de coronacrisis. Ruim tweederde van alle Nederlanders hebben in deze periode minimaal één keer informatie over het coronavirus op internet opgezocht. Zo’n 13 procent deed dat precies één keer, 56 procent deed dat meer dan eens.

Meer e-health toepassingen

Signalen dat het gebruik van e-health toepassingen en e-consulten tijdens de coronacrisis fors gestegen is, en een blijvertje is, hebben we de afgelopen maanden al vaker de revue zien passeren. In dat kader wijken de bevindingen van het Nivel onderzoek ietwat af. Daarbij moet natuurlijk wel aangetekend worden dat de meeste berichten over de groei van e-health toepassingen met name betrekking hadden op de (vervroegde) uitrol of uitbreiding van e-health toepassingen en e-consulten door zorginstellingen zoals ziekenhuizen en huisartsenpraktijken.

Bij een dergelijke explosieve ontwikkeling – deels vergezeld van een noodgedwongen versnelde adoptie door consumenten – is het altijd nog maar de vraag hoe de gebruikers, zorgconsumenten in dit geval, daarop zullen reageren. Vrijwel alle respondenten van het Nivel onderzoek geven in dat kader aan dat zij de geboden zorg op afstand als prettig ervaren hebben en dat hun zorgvraag voldoende beantwoord werd. Ook geeft ruim driekwart van de consumenten die tijdens de coronacrisis gebruik gemaakt heeft van een e-health toepassing aan dat in de toekomst ook te willen blijven doen.

Anders denken over zorg op afstand

In het onderzoek (pdf-link) is ook gekeken naar de mate waarin consumenten anders denken, positiever of negatiever, over e-health toepassingen zoals contact met de arts via beeldbellen of andere vormen van zorg op afstand. Bijna een kwart (24%) van de consumenten geeft daarbij aan dat daar nu positievetr tegenover staan. Bijna eenderde (29%) zegt daar ook voor de coronacrisis al positief over geweest te zijn en dat nu nog steeds is. Een heel klein deel, 3 procent, staat nu negatiever tegenover e-health en zorg op afstand dan voor de crisis en 44 procent heeft zijn of haar mening niet aangepast en is nog steeds negatief.

Bron: Nivel, organisatie van zorg op afstand in coronatijd

Het Nivel concludeert dat “Hoewel de coronapandemie heeft gezorgd voor een toename in gebruik, waardering en aandacht voor e-health toepassingen in de zorg, is het de vraag of dit een blijvende verandering is. Vervolgonderzoek moet uitwijzen hoe e-health toepassingen bijdragen aan toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaande zorgverlening.”