Teletolk helpt bij bellen met gemeente

De gebruikers hebben toegang tot de Teletolk via een button op de gemeentelijke websites. De Teletolk is een gebarentolk die via videoverbinding geschreven tekst of gebarentaal van de klant vertaalt in spraak naar een medewerker van de gemeente.

In totaal zijn er nu bijna 25 gemeenten in Nederland die hun inwoners op die manier begeleiden naar de ondersteuning van de Teletolk. Eerder was het ook voor anderstaligen al mogelijk om te communiceren met de SEH van het Bravis ziekenhuis via speciale vertaaltoestellen.

Zelfstandigheid met Teletolk

In eerste instantie bood niet iedere gemeente de dienst aan via hun website maar door goede ervaringen in wijkteams kan de dienst nu ook worden ingeroepen via gemeentesites.

“Bij ons in de wijkteams waren ze ook heel blij met deze ontwikkeling. Zij belden vaak voor mensen die moeite hebben met bellen, maar nu kunnen die mensen dat zelfstandig doen”, vertelt een medewerker van de gemeente Enschede. Het idee kwam nadat de toegankelijkheidscommissie van de gemeente adviseerde om bij de stemlokalen een tolk Nederlandse gebarentaal neer te zetten. Dat leidde ertoe dat het tot de vaste dienstverlening van de gemeente werd gevoegd.

Telecommunicatiewet

De dienst is mede ingegeven door een wijziging in de Telecommunicatiewet in 2012, waarin werd vastgesteld dat iedereen gelijkwaardige toegang moet hebben tot reguliere telefonie. Dat betekende dat ook doven en slechthorenden niet alleen konden bellen via tekstbemiddeling maar ook in gebarentaal.

De dienstverlening om dit mogelijk te maken werd al in 2013 toegewezen aan KPN, Berengroep en nWise. Zij startten destijds de tekst- en beeldbemiddelingsdienst KPN Teletolk. Meerdere gemeenten hebben interesse in de Teletolk en stellen binnenkort ook deze dienst beschikbaar in hun gemeente. Voorbeelden hiervan zijn: Arnhem, Zeist en Hilversum.