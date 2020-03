Tenzinger koopt ECD leverancier De Heer Software

De Utrechtse aanbieder van informatiesystemen in de zorgsector komt met bovengenoemde overnames in de top drie van EPD- en ECD leveranciers in Nederland. De overnames passen binnen de ambitieuze groeistrategie van het bedrijf. Tenzinger stelt zorginstellingen te willen helpen met het optimaliseren van hun zorgprocessen met innovatieve ICT-oplossingen, praktische ondersteunende diensten en de inzet van hoogwaardige data.

Digitalisering zorgprocessen

Zo moeten instellingen beter in staat zijn zorgprocessen te digitaliseren waarmee ze de groeiende uitdagingen waar ze voor staan kunnen aanpakken. Vergrijzing en een groei van chronische aandoeningen vergroot de zorgvraag. Het tekort aan zorgpersoneel wordt juist groter, mede omdat de uitstroom niet voldoende gecompenseerd wordt met nieuwe aanwas. Dat bleek eind vorig jaar ook uit een rapport van de onafhankelijke adviescommissie ‘Werken in de zorg’.

Volgens sommige voorspellingen zou bij gelijkblijvende omstandigheden in 2040 een kwart van de bevolking in de zorg moeten werken om aan de enorme zorgvraag te voldoen. Daarnaast spelen volgens Tenzinger de voortdurend veranderende wet- en regelgeving en de ontwikkelingen zoals extramuralisatie (zorg buiten de muren van de instelling, meer regie voor de cliënt en zijn of haar naasten een belangrijke rol.

“Deze problematiek vraagt om innovatieve technologische oplossingen”, aldus CEO Boris Hololtcheff van Tenzinger. “Er is meer verbondenheid nodig, meer ontwikkeling van ambulante tools, platformen en apps die zorgprofessionals en cliënten laten samenwerken en meer inzet van data.” Reden voor Tenzinger om de expertise van dochter Medicore (EPD’s binnen GGZ, jeugdzorg en medisch specialistische zorg) te bundelen met die van Unit4 Cura en De Heer.

Centrale rol data in ECD

Een belangrijk uitgangspunt van de digitale strategie van Tenzinger is de centrale rol van data. Tenzinger-dochter Medicore deed al ruime ervaring op met data science-projecten in samenwerking met haar opdrachtgevers in de GGZ en jeugdzorg. Deze activiteiten worden nu gebundeld binnen Tenzinger. “De opgedane kennis en ervaring worden ingezet voor alle Tenzinger-dochters, dus ook voor De Heer Software,” aldus Björn Simmelink, de CFO van Tenzinger.

Volgens Simmelink werken ruim 120.000 zorgprofessionals met de elektronische cliëntendossiers van de diverse Tenzinger-onderdelen. Die leggen dagelijks hun zorgdata vast. “Met deze data kunnen we patronen ontdekken, signaleren en voorspellen. En zo het werk van die zorgprofessionals makkelijker maken. Met de komst van De Heer Software neemt de groei van die data alleen nog maar toe. Onze zorgsoftware zal steeds meer data driven worden. In onze definitie betekent dat context gestuurd, situationeel en persoonlijk. Ons doel is om software aan te bieden zoals een zorgzame collega.”