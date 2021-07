Tergooi integreert Microsoft Teams in BeterDichtbij

Het ziekenhuis, met locaties in Hilversum, Blaricum en Weesp, zet al langer communicatie-platform BeterDichtbij in om met patiënten berichten, foto’s en informatie uit te wisselen. Voor de integratie van Microsoft Teams wordt nieuwe technologie van Microsoft gebruikt die naadloos samenwerkt met het BeterDichtbij-platform. Patiënten staan in contact met hun zorgverlener via de gelijknamige app. Dat daarachter de techniek van Microsoft Teams functioneert, merkt de patiënt niet.

Meer mogelijkheden beeldbellen

De zorgverleners in het ziekenhuis werken wel direct vanuit Microsoft Teams en beschikken daarmee over extra mogelijkheden. Voorbeelden zijn scherm delen, het toevoegen van extra personen en het wijzigen van de achtergrond. “De eerste afdelingen die gebruik maken deze nieuwe integratie zijn neurologie en orthopedie; binnenkort volgen meer afdelingen,” aldus Marjolein Wikkerman, marketing adviseur Tergooi.

Door de samenwerking met Microsoft ontstaan meer mogelijkheden binnen het BeterDichtbij platform, zowel voor de patiënten als zorgverleners, stelt Sander Bijl, operationeel directeur bij BeterDichtbij. “Het werken met onze dienst moet daarbij voor beide partijen zo eenvoudig mogelijk zijn. Samen met Microsoft laten we met deze integratie zien hoe dit mogelijk is in de dagelijkse praktijk.”

Samenwerking BeterDichtbij – Microsoft

BeterDichtbij werkt naar eigen zeggen nauw samen met Microsoft. Veel ziekenhuizen in Nederland zijn al klant van de ICT-aanbieder en nemen diverse diensten af. BeterDichtbij wordt als dienst in steeds meer ziekenhuizen en andere zorgorganisaties ingezet. Zowel voor laagdrempelige communicatie via chat als voor beeldbellen. Een integratie tussen de oplossingen van beide partijen biedt volgens Bijl voor veel zorgorganisaties daarmee mooie voordelen.

“We sluiten waar mogelijk en relevant voor onze klanten aan op bestaande diensten en bouwen zo aan een digitaal ecosysteem.” vervolgt Bijl. “We bieden vanuit onze eigen dienst functionaliteiten aan om digitaal contact op grote schaal haalbaar te maken als zorgorganisatie maar sluiten tegelijkertijd ook andere platformen en diensten aan.” Zo werkt BeterDichtbij onder meer samen met Luscii, KPN, ChipSoft en grote contentplatforms als Thuisarts.nl, Apotheek.nl en Indiveo.