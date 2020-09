Tergooi lanceert mobiel informatiesysteem voor SEH

De ingebruikname van het nieuwe informatiesysteem is een aanvulling op het systeem in de wachtruimten en behandelkamers van de SEH. Daarop werden patiënten via grote beeldschermen geïnformeerd over wachttijden, behandelkamers en algemene informatie over zaken als triage. Dat systeem is, net als het nieuwe myLive, ontwikkeld door Door2Doc.

SEH-informatie via myLive

Patiënten die gebruik willen maken van het mobiele informatiesysteem krijgen bij binnenkomst op de SEH op verzoek een bezoeknummer en aanmeldcode. Vervolgens surfen ze op hun smartphone naar de speciale myLive website. Daar melden zij zich aan met het bezoeknummer en aanmeldcode en volgen de instructies op het scherm van de telefoon.

In myLive kunnen patiënten precies zien hoe laat zij op de SEH binnengekomen zijn, wat de verwachte wachttijden zijn of wat de status is; ‘Wacht op beslissing’ bijvoorbeeld. Het systeem bevat ook algemene informatie over de werkwijze en procedures op de SEH. Via een stappenplan kunnen patiënten in een oogopslag bekijken welke stappen op de Spoedeisende Hulp doorlopen worden en wat die stappen inhouden.

Voorlichting en feedback

Patiënten die dat willen kunnen na een bezoek aan de SEH hun mening of feedback geven. Wanneer patiënt de SEH mag verlaten wordt in myLive de knop ‘Uw mening’ geactiveerd. “Zo hebben we veel sneller inzicht of patiënten tevreden zijn over onze zorg. Tot nu toe konden patiënten hun mening geven via een QR-code, dit is laagdrempeliger. We denken dat meer patiënten dit nu zullen doen. En dat willen graag. Patiënten helpen ons op deze manier onze zorg te verbeteren”, vertelt Marian Schoonhoven, afdelingsmanager van de Spoedeisende Hulp van Tergooi

“Met de betere voorlichting vergroten we de service voor onze patiënten, met de betere monitoring van de patiënttevredenheid verbeteren we de kwaliteit van onze zorg”, aldus Marian. “Tergooi is het eerste ziekenhuis dat deze nieuwe software in gebruik neemt. Wij verwachten dat myLive op termijn de huidige informatie op schermen in de behandelkamers overbodig maakt”, licht Remco Rosmulder van Door2doc toe.

Twee jaar geleden nam de Spoedeisende Hulp van het Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) een app in gebruik die door twee SEH-verpleegkundigen ontwikkeld was. Via die app kunnen patiënten ook alle informatie over hun verblijf op de Spoedeisende Hulp vinden.