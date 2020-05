Tessa; een plug & play robot voor de wijkverpleging

De robot wordt ingezet bij cliënten die fysiek nog wel zelfredzaam zijn maar vanwege een cognitieve beperking toch moeite hebben met eten, drinken, medicatie, aan- en uitkleden of persoonlijke verzorging. Tessa helpt deze cliënten onder andere met tips, het geven van geheugensteuntjes en het bieden van gezelschap.

Plug & Play robot

Met name in de huidige coronacrisis kan met behulp van de robot de juiste zorg op een prettige, eenvoudige en veilige manier geboden blijven worden. Doordat cliënten momenteel niet meer naar de dagbesteding of eetpunten kunnen gaan, kan Tessa in deze crisistijd nog meer toegevoegde waarde bieden. Vanwege de corona maatregelen wordt robot Tessa ‘plug & play’ afgeleverd bij cliënten.

Extra installatie of configuratie op locatie van de cliënt is niet nodig. De corona maatregelen hebben ook gevolgen voor het trainen van zorgverleners en mantelzorgers om met de robot te werken. Daarvoor is een online training ontwikkeld. Mantelzorgers en zorgverleners kunnen daar meer over Tessa’s mogelijkheden, de installatie van de robot en hoe deze geconfigureerd moet worden om haar taken bij en voor cliënten uit te voeren.

Meerwaarde robot in de (thuis)zorg

Tessa is ontwikkeld is door Tinybots. De Zorggroep heeft Tessa voor de huidige coronacrisis al op kleinere schaal ingezet. Daarbij is ook al aangetoond dat ze de zelfredzaamheid van cliënten helpt te vergroten. Daarnaast draagt het ook bij aan het verkleinen van de eenzaamheid.

Robots worden al langere tijd ingezet binnen de zorg. Inmiddels is ook al meerdere malen aangetoond dat zij een meerwaarde kunnen bieden. En dat is zeker niet alleen vanwege de beperkingen van fysiek intermenselijk contact tijdens de huidige coronacrisis. Bij veel zorginstellingen leidt de inzet van robots ook tot het verminderen van de werkdruk bij bestaand personeel. Daarnaast zijn de positieve effecten die deze ‘geautomatiseerde zorgverleners’ hebben op de zelfredzaamheid en eenzaamheid van cliënten ook al meerdere keren aangetoond.

SET vereenvoudigd en verruimd

Het robot project van De Zorggroep is een van de meest recente Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) projecten. Binnen deze regeling zijn nog voldoende middelen beschikbaar voor het opschalen van e-health projecten ten behoeve van thuiszorg. Het ministerie van VWS besloot per 1 februari de voorwaarden voor de regeling aan te passen nadat het aantal aanvragen achter bleef bij de verwachtingen.