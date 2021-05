Test met digitaal groen certificaat van start

Afgelopen maandag 10 mei is in 18 EU-lidstaten een test begonnen met het Europese Digitaal Groen Certificaat (DGC). Dit ‘coronapaspoort’ dient als bewijs in andere EU-lidstaten dat de houder ervan ingeënt is tegen Covid-19, onlangs corona gehad heeft of beschikt over een recent negatief testresultaat. Ook Nederland doet mee aan de test.