Testdevice moet betrouwbaarheid bloedmonsters verbeteren

Ruim 70 procent van alle klinische beslissingen wordt gebaseerd op diagnostische resultaten. Een juiste diagnose is daarmee zeer belangrijk voor het bieden van goede zorg. Veel diagnostiek is gebaseerd op lichaamsmaterialen zoals (huid)weefsel en bloed. Fouten in de preanalyse – de fase van afname tot aan de analyse in een lab – kunnen leiden tot onbetrouwbare testresultaten of onbruikbare bloedmonsters. Het gevolg is vertraging in het zorgproces, resulterend in hogere kosten en mogelijk foute behandelingsbesluiten.

Diagnostische fouten bij pre-analyse

75 procent van alle diagnostische fouten vindt plaats tijdens de pre-analyse. Hemolyse (afbraak van rode bloedcellen) is de meest voorkomende pre-analytische fout bij medische diagnostiek. Hemolyse kan ontstaan door omstandigheden in het lichaam, foutief handelen tijdens de bloedafname of door het onjuist hanteren en transporteren van monsters. Het komt vooral veel voor op de afdeling spoedeisende hulp (5-12% van alle bloedmonsters).

Het Rotterdamse zorginnovatiebedrijf Medscaler stelt dat hemolyse voor meerdere Nederlandse ziekenhuizen een bekend probleem is. “Verschillende klinisch chemici en SEH-verpleegkundigen geven aan dat hemolytische bloedsamples nog altijd een uitdaging vormen”, aldus Robin Toorneman, Operations Director van MedScaler. Reden om het point-of-care test-device Helge van de Zweedse startup Hemcheck in Nederland te introduceren.

Het Zweedse testdevice Hemcheck kan direct na bloedafname bepalen of een monster hemolystisch is.

Het compacte, gebruiksvriendelijke device maakt het volgens Medscaler mogelijk om bloedmonsters direct na afname op hemolyse te controleren. Helge is gebaseerd op single-use tests met een zelf ontwikkelde filtratietechnologie. De fotometrische lezer in het apparaat kan op basis van 0,1 ml bloed detecteren of een bloedmonster hemolystisch is. Dit stelt verpleegkundigen volgens de startup in staat om hemolyse in 10 seconden vast te stellen.

Reductie onbetrouwbare bloedmonsters

Bij een pilot op de SEH in het Capio S:t Görans Ziekenhuis in Stockholm bleek dat het aantal hemolytische bloedmonsters met 54 procent gereduceerd werd. Medscaler verwacht dat Helge ook in Nederland vooral voor SEH’s relevant zal zijn, gezien het relatief grote aantal onbetrouwbare bloedmonsters hier. Momenteel voert het bedrijf gesprekken met meerdere ziekenhuizen om een pilot op te zetten.

Medscaler is één van de partijen die de Dutch Health Leaders Foundation ondersteunt. Deze op 18 maart officieel gelanceerde stichting wil samen met zorgondernemers de implementatie van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg versnellen. Ondernemers moeten via de Dutch Health Leaders Foundation eenvoudiger toegang krijgen tot een netwerk van zowel internationale als nationale zorgorganisaties en investeerders met specifieke focus op zorg.