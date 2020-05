Testers gezocht voor serious game Mentaliseren

Onderzoek heeft aangetoond dat een veilige hechting tussen kind en ouders belangrijk is voor de ontwikkeling en gezondheid. Wereldwijd is 35 procent van de kinderen onveilig gehecht. Dit kan leiden tot angsten en gedragsproblemen en de stress die daarmee gepaard gaat kan levenslange fysieke en mentale gevolgen hebben. De serious game Mentaliseren die nu ontwikkeld wordt, ondersteunt ouders en zorgprofessionals.

Mentale hechting in eerste 1000 dagen

Hoewel er meer factoren, zoals de leer- en leefomgeving, meespelen bij het gezond opvoeden van een kind, is aangetoond dat mentaliseren een veilige hechting stimuleert. Leren mentaliseren is, omdat opvoeden een taak is van zowel ouders als de maatschappij, voor iedereen van belang. Ouders kunnen mentaliseren in het bijzonder inzetten in de eerste 1000 dagen van het leven. Dat is de belangrijkste periode waarin mentaliseren een bijdrage levert aan het versterken van de hechting met het kind om het weerbaarder en gezonder te laten opgroeien.

Dr. Moniek Seegers, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, noemt mentaliseren een vorm van verbeelding. “Het gaat om de menselijke neiging om gedrag te verklaren vanuit interne gemoedstoestanden zoals gedachten, gevoelens, behoeften, voorkeuren.” Anders gezegd, ouders die mentaliseren herkennen signalen die het kind afgeeft, voelen aan wat het wil en benoemen dat ook. Wanneer dit in lijn met de behoeften van het kind, dan beschikt de ouder over sensitiviteit. Het kind zal zich daardoor veiliger voelen en beter hechten.

Mentaliseren, de serious game

Het NCJ ontwikkelt samen met Rino Zuid een zogenoemde serious game die het mentaliserend vermogen ondersteunt en mee helpt te ontwikkelen. Als opleidingsinstituut heeft Rino Zuid veel ervaring en expertise als het gaat om mentaliseren. Het NCJ brengt op haar beurt expertise over Early Life Stress, hechting en ouderschap mee. Met die samenwerking wordt nu een online game voor professionals ontwikkeld. Deze game, Mentaliseren, kan interdisciplinair gespeeld worden en bijdragen aan het versterken van Kansrijke start voor kinderen.

De game wordt in de week van 14 juli, op een ochtend en een middag, getest door een groep van 12 personen. JGZ- en kraamzorg professionals of verloskundigen die aan de test willen deelnemen of meer willen weten, kunnen contact opnemen met Ellen-Joan Wessels van het NCJ via ejwessels@ncj.nl.

Binnen de JGZ zijn meer voorbeelden waarbij een serious game ingezet wordt voor het bevorderen van de zorg voor kinderen. Zo werd bijna twee jaar geleden al Robins Wereld ontwikkeld door Gehandicapten zorginstelling ‘s Heeren Loo, samen met de AFAS Foundation. Die game ondersteunt kinderen met een beperking tijdens trainingsfases en meet met behulp van eye movement trackers hoe het trainen van dit leergedrag bijdraagt aan het leren van meer complexe vaardigheden.