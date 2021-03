Thebe gaat zorgrobot Tessa op grotere schaal inzetten

Tessa werd enkele jaren geleden geïntroduceerd. Vilans, Sensara, Tinybots en ZZG Zorggroep werkten in 2017 en 2018 samen in het Europese project ‘eWare’, gericht op de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica (in de vorm van Tessa van Tinybots). EWare moet als ecosysteem het welzijn van mensen met dementie en hun mantelzorgers ondersteunen en daarmee de kwaliteit van leven moet vergroten.

Tessa al vaker ingezet

De mini-robot werd de afgelopen jaren onder meer al ingezet in Rotterdam (zorginstelling Aafje) en De Zorggroep (Noord- en Midden-Limburg). Thebe (Midden- en West-Brabant) heeft sinds juli 2018 vijf Tessa’s in gebruik in de wijkverpleging, verspreid over de hele regio. Mogelijk wordt de zorgrobot ook ingezet in de zorgcentra, afhankelijk van de uitkomsten van de pilot.

Tessa is als sociale robot ontwikkeld voor mensen met een cognitieve beperking zoals dementie en niet-aangeboren hersenletsel, en mensen die hulp nodig hebben bij hun dagstructuur. Een zorgmedewerker kan samen met mantelzorgers via een speciale app de robot programmeren. Zo herinnert de ‘sprekende bloempot’ cliënten er bijvoorbeeld aan hun medicijnen in te nemen, of geeft een signaal dat het tijd is voor de lunch.

De robot is onder meer ingezet bij Tonny (79) en haar man Leo (80), die allebei last hebben van dementie. Als gevolg hiervan vergat Tonny onder meer steeds om haar medicatie in te nemen. Sinds een paar maanden wordt de zorgrobot bij haar ingezet zodat haar medicatie goed en op tijd wordt ingenomen. “Tessa roept dat ik mijn medicatie moet innemen en dat doe ik dan ook, ze helpt mij met mijn medicatie”, vertelt Tonny.

Begin testfase

Mariëlla van Veen, zorgcoördinator bij Thebe, heeft Tessa ingezet bij Tonny. Ze vertelt dat het nog maar het begin is van de testfase, maar kan al de conclusie trekken dat de medicijnen goed en op tijd worden ingenomen. “Mevrouw is heel zelfstandig en wil niks uit handen geven, daarom heb ik Tessa ingezet als hulpmiddel. Ik heb echt moeten zoeken naar een hulpmiddel dat mevrouw niet het gevoel gaf dat het iets overnam.”

Mariëlla bedient de app van Tessa. Ze vertelt dat ze de interactie met Tessa erg prettig en mooi vindt. Ze kan met Tessa vragen stellen aan de cliënt, waarop ze in de app kan zien wat voor antwoord ze heeft ontvangen van de cliënte. “Tessa heeft mijn werk vereenvoudigd. Ik kan met Tessa mevrouw instrueren. Het is zo handig en ook een leuk ding, ik kan vanuit huis kijken of mevrouw antwoord heeft gegeven. We zijn op de helft, we zijn er nog niet, maar het gaat nu al heel goed.”

Mariëlle experimenteert nog met Tessa, test verschillende verwoordingen en voor welke zorgmomenten het werkt, maar tot nu toe gaat het goed. “Ik werd gebeld door de diabetesverpleegkundige van Tonny die aangaf dat de bloedsuikerwaarden aanzienlijk verbeterd zijn. Dat vind ik echt een overwinning.”