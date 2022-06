Thebe vergroot digitale vaardigheden met Digitaal Leerlandschap

Zorgtechnologie, e-health, ICT: het hoort er tegenwoordig allemaal bij in de zorg, vinden ze bij Thebe. De organisatie levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuisbegeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant en beheert 25 woonzorgcentra in de regio. Thebe is niet alleen druk met digitale toepassingen voor cliënten: het investeert al ruim 2,5 jaar tijd en geld in het versterken van de digitale vaardigheden van (zorg)medewerkers.

“Zo zijn er binnen de verschillende teams inmiddels 34 digicoaches actief die de ongeveer 800 digitale starters in onze organisatie ondersteunen”, vertelt Paul Kouwenberg, informatieadviseur Digitale Transformatie. “Zij hebben voor deze rol ook uren gekregen.” De digicoaches komen maandelijks bij elkaar. Tussendoor delen zij informatie via hun eigen Teams-omgeving.

Kritieke prestatie-indicatoren

Met behulp van kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) bracht Thebe onder meer in kaart hoeveel collega’s in 2021 geholpen werden door de digicoaches. Ook is in kaart gebracht waar de leerbehoeften van medewerkers liggen.

“Dat bleek heel verschillend”, vertelt Robert van Berkel, programmamanager van Thebe Leert! (dat zich richt op de ontwikkeling van medewerkers). “Veel voorkomende vragen gaan over basisvaardigheden, zoals het toevoegen van een bijlage aan een mail of het online lezen van een salarisstrook. Verder willen medewerkers graag meer weten over bijvoorbeeld Office, zorgapplicaties, datalekken, wachtwoorden, e-health, zorgtechnologie.”

Vijf thema’s

Om niet alleen digitale starters te kunnen bedienen, maar ook medewerkers die al wat verder zijn in hun digitale ontwikkeling, heeft Thebe een Digitaal Leerlandschap ontwikkeld. Hier vinden medewerkers korte animaties en filmpjes over vijf thema’s: applicaties (zoals het ECD), apparaten (bijvoorbeeld iPhone, Chromebook), informatie zoeken, werken met Teams en kantoor (waaronder Outlook, OneDrive, SharePoint).

Het Digitaal Leerlandschap is nog niet af. “We vragen medewerkers steeds: Wat wil je graag leren? Welke informatie kunnen we toevoegen?” zegt Kouwenberg. “Zo willen we optimaal aansluiten bij hun behoeften.”

Digitale vaardigheden op peil houden

Het streven is dat medewerkers binnen enkele jaren zelf weten hoe ze hun digitale vaardigheden op peil kunnen houden met behulp van informatie die op internet te vinden is. Kouwenberg tot slot: “Het Digitaal Leerlandschap moet zichzelf uiteindelijk overbodig maken.”

Lees het hele interview met Robert en Paul in ICT&health editie 3, die op 17 juni verschijnt.