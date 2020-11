Therapietrouw tbc-patiënten verbeteren met slim pillenpotje

Tuberculose is wereldwijd nog altijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. En dat terwijl de ziekte met effectieve medicatie goed te genezen is. Daarvoor geldt wel dat patiënten die medicatie heel precies en gedisciplineerd – exact op de juiste momenten – moeten innemen. Er zijn nog altijd veel patiënten die moeite hebben dat strikte medicatie vol te houden. De pilot met het Pill Connect systeem moet aantonen of het slimme pillenpotje ervoor kan zorgen dat de therapietrouw van tbc-patiënten verbetert.

Slim pillenpotje

De tanende therapietrouw leidt niet alleen tot een hoger risico op overlijden van de patiënt zelf, maar ook de verspreiding van resistente tbc naar anderen. Het slimme pillenpotje, of Pill Connect, kan deze problemen helpen voorkomen. Op de momenten dat een patiënt zijn medicatie moet innemen ontvangt hij via het systeem een melding op zijn smartphone.

Wanneer de patiënt de melding bevestigd, dan wordt de medicatie (pil of tablet) automatisch uit het slimme pillenpotje gehaald. Op dat moment krijgt de behandelaar een melding dat de medicatie is afgegeven. Uit eerdere tests bleek al dat het slimme pillenpotje zeer robuust en eenvoudig in gebruik is.

Wanneer een patiënt de melding niet bevestigd, dan kan de behandelaar meteen actie ondernemen. Bijvoorbeeld door met de patiënt te (video)bellen. Voor de komst van Pill Connect konden behandelaars de therapietrouw van tbc-patiënten alleen in de gaten houden door toe te kijken aan het bed, of via videobellen. Dat was niet alleen tijdrovend, maar ook niet waterdicht. Het Pill Connect systeem voorziet ook in een dashboard voor behandelaars. Daarop kan het verloop van de therapietrouw van alle patiënten gevolgd worden.

Tijd voor therapietrouw innovatie

“We zijn al veel te lang afhankelijk van klassieke manieren om de therapietrouw te bewaken. Dit was niet alleen omslachtig voor ons, maar ook erg paternalistisch voor patiënten. Daarom is innovatie om meer patiëntgerichte zorg te bieden dringend vereist”, aldus tbc-longarts Onno Akkerman. De pilot met twaalf patiënten in het UMCG Beatrixoord moet uitwijzen of het Pill Connect-systeem een efficiënte monitoring van de therapietrouw op afstand kan bieden. Of een slim pillenpotje zoals Pill Connect uiteindelijk ook zal leiden tot een afname in de verspreiding van tuberculose en het verminderen van zorgkosten en -tijd, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Directeur Job van Boven van het UMCG Medication Adherence Expertise Centre is enthousiast over het slimme pillenpotje. “Het Pill Connect-systeem is een echt slimme oplossing die patiënten in staat stelt hun zelfstandigheid te vergroten en mogelijk de tbc-uitkomsten over de hele wereld kan verbeteren. De mogelijkheid om op afstand te volgen of patiënten de medicatie nemen, is nog relevanter tijdens de huidige COVID-19 pandemie. We kijken dan ook erg uit naar de resultaten van dit spannende onderzoek.”

