Thuis hartfilmpje maken en delen met cardioloog

Voor patiënten bieden e-health oplossingen die hen in staat stelt thuis bepaalde metingen te doen, zoals het maken van een hartfilmpje, diverse voordelen. Ten eerste vergroten deze tools de mogelijkheid op het eerder ontdekken van aandoeningen. Bovendien hebben ze geen last van wachtlijsten en hoeven ze ook niet telkens naar het ziekenhuis te rijden.

Zelf een hartfilmpje maken

Het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) is onlangs gestart met het beschikbaar stellen van de Kardia Mobile. Dit is een klein apparaatje waarmee patiënten zelf een ECG kunnen maken. Het apparaat is vervolgens gekoppeld aan de BeterDichtbij app. De resultaten van de metingen worden zo direct, en veilig, doorgestuurd naar de cardioloog in het ziekenhuis.

“We zetten Kardia Mobile in bij patiënten om te achterhalen of er ritme- en of geleidingsstoornissen zijn. Het gaat dan om patiënten die bij ons komen met hartkloppingen of duizeligheidsklachten”, vertelt cardioloog dr. Keller van het SMC.

Voorheen moesten patiënten met deze klachten naar de poli komen. Daar werden ze dan aangesloten op een horterapparaat. Die registreerde over een periode van 24 uur het hartritme. Nog los van de tijd die daarmee gemoeid was, bleek dat apparaat ook niet bepaald comfortabel voor de patiënt omdat het met stickers op het lichaam bevestigd moest worden. Met de Kardia Mobile is dit probleem opgelost. Het maken van het ECG is simpel en snel”, aldus de cardioloog.

Instructie en direct actie

Patiënten die de Kardia Mobile gebruiken kunnen zo vaak als zij dat willen, en natuurlijk direct ook wanneer de klachten opspelen, een hartfilmpje maken. Als ze, zoals vroeger, eerst naar het ziekenhuis moeten komen, dan zijn de klachten in sommige gevallen al voorbij.

De patiënten ontvangen voordat ze de Kardia Mobile mee naar huis nemen instructies over het gebruik ervan. Daarbij wordt ook informatie gegeven over de frequentie van beoordeling van de gemaakte ECG’s en de terugkoppeling. Wanneer blijkt dat de patiënt extra zorg nodig heeft, wordt direct een afspraak gemaakt. Bij levensbedreigende klachten kan de patiënt uiteraard altijd 112 bellen.

Het zelf, thuis, maken van een ECG is een e-health oplossing die al langere tijd en steeds vaker bij zorginstellingen geïntroduceerd wordt. Zo startte het Haaglanden Medisch Centrum in de zomer van 2020 met een oplossing voor zwangere vrouwen met een medische indicatie om zelf hun ongeboren baby in de gaten te houden met een CTG-scan.