‘Thuis kan het ook’ campagne voor beeldbellen en appen

In november van 2020, midden in de coronacrisis, besloten de NVZ en de Vliegwielcoalitie, een initiatief van de Patiëntenfederatie, de campagne ‘Thuis kan het ook’ te lanceren. Daarbij lag de focus volledig op thuis monitoring, of telebegeleiding, om patiënten op afstand in de gaten te kunnen houden en gezondheidsinformatie veilig met artsen delen. Dit jaar is de ‘Thuis kan het ook’ campagne met name gericht op beeldbellen en appen als alternatief voor fysieke afspraken bij huisarts of in het ziekenhuis. Tijdens de coronacrisis hebben deze alternatieven, met name onder druk van de (contact beperkende) corona maatregelen, een enorme vlucht genomen.

Vaker beeldbellen en appen

Waar de initiatiefnemers van de ‘Thuis kan het ook’ campagne patiënten echter van wil doordringen, is het feit dat er meer voordelen kleven aan beeldbellen en appen met zorgverleners. Met de campagne wordt dit jaar benadrukt dat deze manier van contact net zo persoonlijk en vertrouwd kan zijn als een bezoek aan het ziekenhuis. Daarnaast worden ook de andere bekende voordelen nogmaals onder de aandacht gebracht. Zoals de tijdsbesparing voor patiënten als ze niet naar het ziekenhuis hoeven te reizen.

Hoewel beeldbellen en appen dus in veel gevallen een prima alternatief voor fysiek contact zijn, heeft de campagne ook oog voor het feit dat deze vorm van contact zeker niet voor altijd en iedereen een optie is. Daarom roept de campagne patiënten op om met hun eigen zorgverlener het gesprek aan te gaan over de (on)mogelijkheden van beeldbellen en appen in hun specifieke situatie.

Communicatie toolkit

De initiatiefnemers hebben speciaal voor de nieuwe versie van ‘Thuis kan het ook’, een communicatie toolkit samengesteld. Die is te vinden op de website van de campagne. In deze toolkit staan kant-en-klare social media posts, teksten voor nieuwsbrief en website, banners, afbeeldingen voor narrowcasting, flyers, posters en animaties.

Met de campagne worden zorgverleners ondersteund om patiënten uit te leggen hoe beeldbellen en appen werkt en waarom dit kwalitatief een goed alternatief is voor een afspraak op de poli. De communicatie toolkit kan ziekenhuizen bovendien helpen om informatie rondom de campagne te delen op een manier die het beste bij de eigen organisatie en planning past.