Thuis monitoring COPD patiënten Tergooi opgeschaald

COPD patiënten die geen gebruikmaken van thuis monitoring moeten regelmatig voor controle naar het ziekenhuis. Zij die in aanmerking komen – en kiezen – voor thuis monitoring hoeven minder vaak fysiek naar het ziekenhuis. Daarnaast is aangetoond dat deze patiënten meer zorg ervaren en dat de ziekte hierdoor ook minder impact heeft op hun dagelijks leven.

App met vragenlijsten

Het tele, of thuis monitoring systeem bestaat onder andere uit het twee keer per week, thuis via een app, invullen van een vragenlijst. De resultaten worden door artsen en verpleegkundigen op afstand gemonitord. Mocht bij een patiënt een verslechtering optreden, dan kunnen de medisch specialisten direct actie ondernemen.

Dat kan bijvoorbeeld door middel van een videoconsult of hem op te roepen voor controle of onderzoek in het ziekenhuis. Feit is dat thuis monitoring sneller ingrijpen mogelijk maakt op momenten dat dit nodig blijkt en dat is van onschatbare (meer)waarde.

COPD patiënten die thuis gemonitord worden hoeven nog maar twee keer per jaar zelf naar het ziekenhuis. Een keer voor een consult met longfunctieonderzoek bij de longarts en een consult bij de longverpleegkundige. Patiënten die thuis gemonitord worden krijgen inzicht en overzicht over eventuele klachten en het verloop van de ziekte.

Thuis monitoring verder opschalen

Op dit moment zijn in het Tergooi ongeveer 950 longpatiënten in behandeling. Daarvan komen 450 patiënten in aanmerking voor thuis monitoring. Samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis is het aantal patiënten dat nu al heeft kunnen kiezen voor thuis monitoring de afgelopen maanden opgeschaald van 50 naar meer dan 130.

Zowel de zorgverleners als ook de COPD patiënten zijn overwegend positief over de thuis monitoring. Beiden beoordelen het systeem gemiddeld met een 8. “Door monitoring op afstand voelen patiënten zich zelfstandiger, veiliger en zelfverzekerder. Het is voor ons dé manier om de toename van patiënten aan te kunnen en deze groep een betere kwaliteit van leven te bieden”, aldus longverpleegkundige Iris Huisman.

Tergooi en Zilveren Kruis zijn in 2019 met het programma Zorg Dichterbij gestart. Hiermee wordt de zorg dichterbij de patiënt gebracht. Naast telemonitoring bij (chronische) ziekten, hebben patiënten bijvoorbeeld ook steeds vaker telefonisch of online contact met hun zorgverlener. Het programma draagt ook bij aan de regionale invulling van de landelijke transformatie van de zorg.