Thuis monitoring pijler van ‘het nieuwe normaal’ in de zorg

Tot die conclusie is ook een van de grotere leveranciers van medische apparatuur en -software, Siemens Healthineers, gekomen. Daarom heeft het Duitse bedrijf onlangs MyCare toegevoegd aan haar portfolio van van digitale oplossingen voor de zorg. MyCare is een thuis monitoring platform dat het mogelijk maakt om het aantal fysieke contactmomenten tussen patiënt en medisch professionals te verminderen.

De afgelopen maanden zijn al heel wat voorbeelden van het groeiende belang van thuis monitoring de revue gepasseerd. Zo werd het op afstand monitoren van COPD-patiënten zowel in het Tergooi als het ETZ en IJsselland opgeschaald, intensiveerde het VieCuri de thuis monitoring van hartfalenpatiënten en startte het MCL met een remote monitoring methode voor thuisdialyse. En dit zijn slechts een paar voorbeelden.

Thuis monitoring steeds belangrijker

Het thuis monitoring platform MyCare is ontwikkeld voor chronisch zieke patiënten. Daarnaast kan het ook ingezet worden voor monitoring tijdens een revalidatietraject. Denk bijvoorbeeld aan revalidatie na een hartoperatie. Patiënten worden via het platform continu gevolgd door artsen of verpleegkundigen. Die professionals zien en analyseren de meetresultaten die de patiënt zelf bijhoudt, bijvoorbeeld via een speciale weegschaal, een bloeddruk- of hartslagmeter.

Alle relevante data wordt via een applicatie, die zowel op een smartphone, tablet of computer geïnstalleerd kan worden, naar het dashboard van de arts gestuurd. Die bekijkt en beoordeelt de gegevens en kan, indien nodig, de patiënt via een online gesprek adviseren.

Kostenbesparing en gemak

Los van de voor de hand liggende voordelen zoals lagere kosten en het verlichten van de (werk)druk op het zorgstelsel en -personeel, draag MyCare ook bij aan het gemakt voor de patiënt die zich minder vaak naar het ziekenhuis hoeft te begeven.

“Door digitale oplossingen als deze kunnen we op een snelle en toegankelijke manier bijdragen aan de toch al toenemende zorgvraag voor het op afstand begeleiden van patiënten. De thuis monitoring toepassing van MyCare draagt op een laagdrempelige manier bij aan de vermindering van het aantal ziekenhuisbezoeken. Dat is nu noodzakelijk vanwege de coronacrisis, maar óók in de toekomst met een vergrijzende patiëntpopulatie en een toenemend aantal chronisch zieken”, aldus Kees Smaling van Siemens Healthineers Nederland.

MyCare is onderdeel van het digitale health platform van Siemens Healthineers. Behalve het snel toegankelijk, inzichtelijk en deelbaar maken van de almaar groeiende stroom van medische gegevens ondersteunt het platform artsen ook bij het maken van beslissingen. Daarvoor biedt het platform data-gedreven oplossingen zoals digitale simulaties en kunstmatige intelligentie.