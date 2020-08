Thuis revalideren met de Corona Herstelapp

Met behulp van de app, die beschikbaar is voor alle eerstelijns fysiotherapie praktijken in Nederland, kunnen revaliderende coronapatiënten thuis de oefeningen volgen die hun fysiotherapeut aanbeveelt. Daarnaast maakt de app ook deel uit van een lopend onderzoek naar het gebruik van de app als onderdeel van de behandeling van herstellende coronapatiënten. Iedereen die de Corona Herstelapp gebruikt kan en mag aan dat onderzoek deelnemen, maar het is geen verplichte voorwaarde om de app te mogen gebruiken.

Corona Herstelapp voor fysiotherapie

Met de Corona Herstelapp kunnen eerstelijns fysiotherapeuten samen met patiënten een persoonlijk oefenschema opstellen dat bijdraagt aan het herstel na COVID-19. Bij die oefeningen ligt de nadruk op het trainen van ademhaling, mobiliteit, conditie, cognitie en kracht. De oefeningen kunnen thuis uitgevoerd worden. Via de app kunnen fysiotherapeuten de oefeningen door middel van video-instructies aan de gebruikers uitleggen.

Patiënten die besluiten om ook deel te nemen aan het onderzoek naar de effectiviteit en het gebruik van de Corona Herstelapp krijgen enkele keren het verzoek om een drietal korte vragenlijsten in te vullen. Daarnaast wordt het gebruik van de app automatisch geregistreerd. Met de verzamelde gegevens kunnen de onderzoekers inzicht krijgen in de herstelpatronen van coronapatiënten.

De Corona Herstelapp van RRD en Telerevalidatie.nl

Om deel te kunnen nemen aan het herstelonderzoek gelden een aantal voorwaarden:

Verdenking of besmetting met het corona (COVID-19) virus;

18 jaar of ouder zijn;

Onder behandeling bij zijn bij een fysiotherapeut voor revalidatie na corona (Covid-19);

In het bezit zijn van een smartphone/ tablet;

Voldoende kennis en begrip van de Nederlandse taal hebben om doel en methode van de studie te begrijpen, vragenlijsten in te vullen en de instructies binnen de app te volgen;

In staat zijn om toestemming tot deelname te geven.

De Corona Herstelapp is via deze link te downloaden en kan zowel op smartphones al tablets geïnstalleerd worden. Het corona herstel onderzoek wordt uitgevoerd door Telerevalidatie.nl en RRD. De Commissie Mensgebonden Onderzoek regio Arnhem-Nijmegen heeft het onderzoek getoetst en verklaard dat het onderzoek uitgevoerd mag worden (niet WMO-verklaring afgegeven).