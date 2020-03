Thuisbehandeling immuuntherapie bij St. Antonius

Uit een inventarisatie onder alle patiënten die deze immuuntherapie krijgen blijkt dat 90 procent van hen gebruik willen maken van thuistoediening. St. Antonius is in eerste instantie gestart met de thuisbehandeling van de immuuntherapie bij ca. 20 patiënten in de regio Utrecht, Nieuwegein, Woerden en omstreken.

Thuisbehandeling met Trastuzumab

Voordat gestart kan worden met de thuisbehandeling krijgt de patiënt de eerste Trastumuzab kuren in het ziekenhuis toegediend. Pas als de medisch specialist het verantwoord vindt, wordt gestart met de thuisbehandeling.

De oncologieverpleegkundige neemt al het benodigde materiaal en de medicatie mee. De thuistoediening ziet er over het algemeen hetzelfde uit als in het ziekenhuis en is ook even veilig. De verpleegkundige blijft gedurende de gehele behandeling bij de patiënt, ook om een praatje te maken.

Drie pilot projecten

In totaal lopen bij het St. Antonius drie pilot projecten voor het verplaatsen van zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Het Trastuzumab immuuntherapie project is daar een van. Deze pilots maken onderdeel uit van de doelstelling om te voorkomen dat patienten onnodig lang in het ziekenhuis zijn. Daarbij wordt ook de samenwerking tussen ziekenhuis, huisartsen en verpleeghuizen steeds belangrijker.

“Een patiënt is allereerst mens en wil het liefst doorgaan met zijn leven. Juist ook als hij ziek is. Waar kan dat beter dan thuis? Passende zorg is voor iedereen anders. Wij willen zorg dan ook zoveel mogelijk laten aansluiten bij de behoeften van de patiënt om zo de kwaliteit van zijn leven te verbeteren”, aldus Sita Splinter, afdelingshoofd bij het St. Antonius. Behalve dat de zorg thuis minder omslachtig is, verkleind het ook de kans op infecties.

Op dit moment worden ook MS-patiënten die Methylprednisolon toegediend krijgen al thuis behandeld. Binnenkort zal dat ook gaan gebeuren voor bloedtransfusies bij hematologiepatiënten. Deze twee thuisbehandelingen zullen worden uitgevoerd door het Specialistisch Team Midden-Nederland van Careyn. Naast het bijdragen aan de eerder genoemde doelstelling wil het St. Antonius met deze pilots ook verkennen wat het in de praktijk betekent om zorg naar thuis te verplaatsen.

Onlangs startte in het Saxenburgh Ziekenhuis ook met een project waarbij kankerpatiënten thuis oncologische zorg ontvangen. Een initiatief dat, vergelijkbaar met dat van het St. Antonius, bijdraagt aan de doelstelling ‘ de juiste zorg op de juiste plek’ en het streven om zorg voor patiënten comfortabeler en efficiënter te maken.