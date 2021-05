Thuismeet-app moet IBD-patiënt meer regie geven

IBD is een chronische darmontstekingsziekte. De twee meest voorkomende vormen zijn Colitis ulcerosa en de Ziekte van Crohn. Bij de meeste mensen wordt de ziekte ontdekt tussen het 15e en 45e levensjaar. Vooral voor jonge IBD-patiënten kan IBD een behoorlijk weerslag hebben op het dagelijks leven, met name door de vele bezoeken aan het ziekenhuis. Veel IBD-patiënten willen daarom graag zelf actief betrokken zijn bij hun behandeling en meer grip krijgen op het ziektebeloop. De afgelopen Jaren hebben al meer ziekenhuizen vormen van thuismonitoring en zorg of coaching op afstand voor IBD-patiënten ingevoerd.

App sluit aan op behandeling

Maag- Darm- Leverartsen Tessa Römkens (JBZ), Rachel West (Franciscus), Jeroen Jansen (OLVG) en hun behandelteam hebben nauw samengewerkt om de app zo in te richten dat die aansluit op hun bestaande IBD-behandeling. West hierover: “Met deze app hoeven patiënten met weinig klachten minder vaak naar het ziekenhuis. Patiënten die wel klachten ervaren kunnen juist laagdrempelig aan de bel trekken. Via thuismonitoring kan het contact met het ziekenhuis beter worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de patiënt.”

Römkens stelt dat de initiatiefnemers bewust gekozen hebben voor een gevalideerde vragenlijst die door de patiënt ingevuld kan worden en die ook het meest voorspellend is voor ontstekingen in de darm. “Dat biedt goede mogelijkheden voor vergelijkend onderzoek. We gaan nu eerst ervaring opdoen en kijken hoe we de zorg nog meer op maat kunnen maken voor de patiënt.”

Monitoring IBD-patiënt

Via de thuismeet-app beantwoorden patiënten regelmatig een gevalideerde vragenlijst over het beloop van hun ziekte en ontvangen zij handvatten en tips om hun leefstijl aan te passen. Ook is het mogelijk om laagdrempelig contact te hebben via de app met het IBD behandelteam in het ziekenhuis.

Daarnaast meten patiënten thuis of er ontstekingseiwitten aan te tonen zijn in de ontlasting (de zogeheten calprotectine test). Ook deze uitslag kan digitaal worden doorgegeven. De thuismonitoring voorkomt moet ziekenhuisbezoek voorkomen en als dat nodig is het contact met behandelteam bespoedigen. Over drie maanden wordt het gebruik van de app geëvalueerd met patiënten. Na een test- en onderzoeksperiode is het de bedoeling dat het digitale zorgpad ook beschikbaar komt voor andere ziekenhuizen.

Samenwerking versnelt innovatie

Jelle Homans van Luscii is betrokken bij de ontwikkeling van de app. Homans, zelf ook arts, vindt het mooi hoe het programma tot stand kwam. “Wij vinden het belangrijk dat ziekenhuizen samenwerken met elkaar en kennis uitwisselen. Dat op maat gemaakte apps en ervaringen onderling gedeeld worden is inmiddels vrij gebruikelijk. Maar dat drie topklinische ziekenhuizen samen een digitaal zorgpad ontwikkelen is weer een mooie nieuwe stap. Zo komt innovatie in de zorg echt goed van de grond.”