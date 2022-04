Thuismonitoring diabetes patiënten ontlast huisarts

Voor de thuismonitoring van diabetes patiënten werken de huisartsenpraktijken van Meditta Zorggroep in de Limburgse Westelijke Mijnstreek samen met CZ en het lokale bedrijf Chipmunk. Zij ontwikkelden daarvoor een laagdrempelige manier om thuis alle belangrijke waardes zelf te controleren en door te geven aan de huisarts.

De oplossing van Meditta Zorggroep, Chipmuk en CZ is verwerkt in een soort Virtuele Kliniek. “We willen niet inleveren op de kwaliteit van zorg, dus kijken we naar manieren om de zorg slimmer in te richten. Het thuismeten maakt het mogelijk om patiënten op afstand in de gaten te houden, te begeleiden en behandelen, afgestemd op de persoonlijke situatie. En het draagt bij aan de toekomstbestendigheid van de zorg”, zegt Wiro Gruisen van zorgverzekeraar CZ.

Groeiend aantal diabetes patiënten

Het aantal diabetes patiënten groeit landelijk met zo’n 1.000 per week. Dat komt deels door de vergrijzing, maar deels ook door de leefstijl. Dat zorgt ervoor dat diabetes patiënten ook steeds jonger worden. Al die patiënten moeten voor deze chronische aandoening regelmatig voor metingen en controles naar de huisarts. Daardoor neemt ook de werkdruk bij huisartsenpraktijken steeds verder toe. Thuismonitoring zorgt ervoor dat die werkdruk verlaagd wordt.

De coronapandemie heeft niet alleen ervoor gezorgd dat zorginstellingen de meerwaarde van thuismonitoring zijn gaan inzien. Ook patiënten zijn meer en meer vertrouwd geraakt met deze vorm van zorg-op-afstand. Patiënten worden bovendien steeds digitaal vaardiger en hebben ook een groeiende behoefte aan eigen regie. Daarbij komt dat het feit dat zij niet meer voor élke meting of controle naar de zorgverlener hoeven te reizen, ook heel veel voordelen biedt.

Laagdrempelige thuismonitoring

Bij de ontwikkeling van de thuismonitoring oplossing voor diabetes patiënten hebben de initiatiefnemers van het Limburgse project zichzelf tot doel gesteld dat de benodigde patiëntdata verzameld moet kunnen worden zonder het gebruik van smartphones of apps. “Alleen dan weet je zeker dat vrijwel iedere patiënt kan meedoen, de kwaliteit van de meetgegevens maximaal is en de privacy 100% gewaarborgd is”, aldus Erik Duijsens van Chipmunk.

“We bieden apparatuur waarmee thuis dezelfde testen worden uitgevoerd als bij de huisarts. Het moet zo eenvoudig mogelijk zijn. Geen apps dus, maar wel een weegschaal, glucosetest en bloeddrukmeter die automatisch de gegevens via een slim kastje naar de huisarts doorstuurt. Net zo betrouwbaar als de metingen bij de huisarts. Maar dan vaker per week. Zo ontstaat er een goed beeld van het verloop van de gezondheid van de patiënt en dat helpt de arts bij het nemen van beslissingen. Onnodige bezoek aan de huisartsenpraktijk wordt voorkomen. En bovendien past het beter bij de wensen die patiënten vandaag de dag aan de zorg stellen”, vertelt Duijsens.

“Patiënten vinden het prettig om meer grip te hebben op hun gezondheidssituatie, helemaal wanneer het om chronische aandoeningen zoals diabetes gaat. En om meteen een misverstand uit de weg te helpen: dat geldt voor alle leeftijden. Ouderen zijn tot veel meer in staat dan soms wordt gedacht. Het is van belang dat huisartsen en patiënten vertrouwd raken met dit soort ontwikkelingen. In het belang van de patiënt van vandaag, maar ook die van de toekomst”, voegt de Sittardse huisarts Kay Liedekerken daar aan toe.