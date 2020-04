Thuismonitoring hartpatiënt net zo effectief als reguliere zorg

Aan de studie naar het effect van thuismonitoring via ‘the box’ deden 200 patiënten mee die een hartaanval hadden gehad. De helft kreeg de reguliere zorg van vier bezoeken aan de polikliniek in het jaar na de hartaanval. De andere helft kreeg The Box mee naar huis: een pakket met een bloeddrukmeter, een weegschaal, een hartritmemonitor en een stappenteller. Alle apparaten zijn via de smartphone van de patiënten verbonden met het elektronisch patiëntendossier (EPD). Verder werden in deze groep twee bezoeken aan de polikliniek vervangen door e-consulten.

Geen verschillen in bloeddruk

Een jaar later bleken er tussen de twee groepen geen significante verschillen te zijn in hoe goed de bloeddruk onder controle was: 79 procent van de interventiegroep versus 76 procent van de controlegroep. “We hebben ervoor gekozen om de bloeddruk te meten, omdat het een goede marker is voor de cardiovasculaire gezondheid”, legt onderzoeker Roderick Treskes uit. “Ook zegt de bloeddruk iets over de effectiviteit van de thuismeetapparatuur, omdat de bloeddruk rechtstreeks afhankelijk is van het volgen van de behandeladviezen.”

Ook op het gebied van gezondheid van patiënten en de tevredenheid met de zorg waren geen verschillen. 90 procent van de patiënten die The Box kregen, was daar tevreden mee. “Daaruit leiden wij af dat we gelijkwaardige zorg leveren via digitale technologie als het ‘oude’ face-to-face protocol”, aldus Treskes. Ook in tevredenheid over de behandeling was er geen waarneembaar verschil.

Meer zorg digitaal organiseren

De resultaten bieden volgens de onderzoekers aanleiding om meer zorg digitaal te gaan organiseren, al vinden ze dat er meer onderzoek nodig is om de patiëntselectie bij een digitale interventie te verbeteren. “Met de Covid-pandemie in het achterhoofd, komt dit nu als geroepen. We kunnen nu snel gaan opschalen”, aldus onderzoeksleider prof. Martin Schalij.

Lees voor meer informatie het artikel Effect of smartphone-enabled health monitoring devices vs regular follow-up on blood pressure control among patients after myocardial infarction – a randomized clinical trial. Ook is er een interview met twee deelnemers aan het onderzoek beschikbaar.

Video met uitleg over The Box

Pilot voor thuismonitoring

De afdeling Cardiologie in het LUMC begon in oktober 2018 met een postoperatief e-health-programma voor hartpatiënten waarbij the Box wordt ingezet. Door het behandeltraject na een operatie te standaardiseren, verwachtte de afdeling postoperatieve complicaties beter en sneller op te sporen. Hierdoor kan een juiste behandeling sneller worden ingezet.

Met de box kunnen patiënten thuis metingen uitvoeren. De hieruit voortkomende data worden digitaal opgeslagen en na twee weken en nogmaals na drie maanden besproken met een verpleegkundig specialist tijdens een webcamconsult. De data wordt daarnaast wekelijks gecontroleerd. Bij complicaties wordt direct contact opgenomen met de patiënt. Bij acute afwijkingen wordt verzocht om direct 112 te bellen.

Het e-health-programma is in het leven geroepen voor patiënten die een openhartoperatie hebben ondergaan en voldoende Nederlands of Engels spreken. Zij krijgen na de operatie de box mee naar huis met een bloeddrukmeter, hartritmemonitor, weegschaal, zuurstofsaturatiemeter, thermometer en een stappenteller.

Uit de pilot met ‘De Doos’ – die destijds 400 euro kostte – bleek volgens Douwe Atsma, cardioloog aan het LUMC en medebedenker van de toepassing, dat de totale zorgkosten voor hartpatiënten lager komen te liggen zonder dat dit ten koste ging van het ziekenhuis. “Wij willen over drie jaar zeker 10.000 consulten op afstand doen. Maar je moet dit wel blended doen, niet stand-alone. Dan werkt het niet.”

Variant voor corona-patiënten

Het LUMC begon afgelopen april met een variant van ‘The Box’ voor thuismonitoring van LUMC-patiënten die besmet zijn met het SARS-COV 2-virus. Het gaat om patiënten met milde klachten hebben en waarvoor opname ook niet (langer) noodzakelijk is. De corona-patiënten kregen een ‘COVID-box’, voorzien van thuismeetapparatuur. De gemeten waardes delen patiënten ter controle dagelijks digitaal met een zorgverlener. Het initiatief is gebaseerd op het ‘The Box’-concept van het LUMC voor hartpatiënten.

De COVID-box is via thuismonitoring een belangrijk hulpmiddel bij de uitstroom van COVID-patiënten van het LUMC en het ontlasten van de beddendruk, aldus Onno Teng, medisch specialist in het LUMC en betrokken bij de implementatie van de COVID-box. De COVID-box bevat een digitale thermometer, bloeddrukmeter en zuurstofsaturatiemeter. De patiënt geeft dagelijks de met thuismonitoring verzamelde data tijdens een videoconsult door aan een zorgverlener, die zonodig passende actie neemt.

De COVID-Box gaat terug naar het LUMC als de klachten zijn verdwenen. Het LUMC werkt nog aan een app die de metingen automatisch registreert en doorgeeft. Onlangs kwam het universitair ziekenhuis al met een Covid-19 app die via gebruikers een actueel beeld moet geven van hoe het coronavirus zich in Nederland verspreidt.