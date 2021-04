Thuismonitoring levert minder ligdagen per coronapatiënt op

In november 2020 kwam uit een studie van het St. Antonius Ziekenhuis en e-health aanbieder Luscii al naar voren dat thuismonitoring de ligduur van Covid-19 patiënten in het ziekenhuis flink kan verkorten. Zo kon een grotere opnamecapaciteit voor ziekenhuizen gerealiseerd worden. In een groep van 33 patiënten werd een vermindering van 134 opnamedagen gerealiseerd.

Verminderde ligduur door thuismonitoring

De resultaten uit de eerste coronagolf toonden een vermindering van gemiddeld vijf opnamedagen per patiënt. Een groot deel van de onderzochte groep ontving thuis zuurstof. Bij hen was de daling het grootst met gemiddeld 6,5 opnamedagen per patiënt. Drie patiënten die zonder spoed heropgenomen werden, herstelden uiteindelijk ook voorspoedig. Gedurende de huidige tweede coronagolf zette het St. Antonius Ziekenhuis opnieuw het Luscii thuismonitoring-programma in.

Het Maasstad ziekenhuis en het UMC Utrecht volgden vorig jaar nog het St Anthonius. In het Maasstad konden bijvoorbeeld meer dan 40 coronapatiënten eerder naar huis. Ongeveer de helft van de Nederlandse ziekenhuizen werkt al met de Luscii-app voor allerlei ziektebeelden. Het Nijmeegse CWZ gebruikt de app bijvoorbeeld voor thuismonitoring van Covid-19 patiënten die langdurig klachten houden na een coronabesmetting.

Forse besparing

Uit de nieuwe studie van het Maasstad Ziekenhuis komt naar voren dat de totale kosten van het thuismonitoring zorgpad uitkwamen op bijna 100.000 euro. Dat waren met name kosten voor thuistoediening van zuurstof en monitoring door longverpleegkundigen. Het aantal bespaarde ligdagen kwam uit op 616, omgerekend naar 400 euro per ligdag een besparing van 246.400 euro. Onder de streep bleef een besparing van 146.736 euro over.

Het financiële voordeel was vooral voor zorgverzekeraars (ruim 184.000 euro). Voor het ziekenhuis bedroegen de meerkosten voor de thuisbehandeling bijna 40.000 euro. Patiënten waren zeer tevreden over het zorgpad. De gemiddelde waardering kwam uit op 5-6 uit 7.

Baten versus kosten thuismonitoring

“Wat levert remote patient monitoring op? Die vraag wordt vaak gesteld”, schrijft Daan Dohmen in een reactie op LinkedIn. De oprichter van Luscii bekleedt sinds kort een bijzondere leerstoel Digitale transformatie in de zorg bij de Open Universiteit. Hij vindt de conclusies van de onderzoekers dan ook heel positief – de baten zijn duidelijk hoger dan de kosten – en wil er verder mee gaan.

“Ik heb veel waardering voor onderzoekers Michael van Herwerden, Job van Steenkiste, Rachida El Moussaoui, Jan den Hollander, Gea Slingerland-Helfrich en Iris Verberk. Hun oproep om meer onderzoek pakken we op door validatie van meer Luscii Specials met ziekenhuizen. Ook start ik met mijn leerstoel Open Universiteit met prof. Gerard Mertens en prof. Cornelis Boersma langjarig onderzoek met AIO’s om een nieuw verdienmodel voor digitale zorg te ontwikkelen met nationale en internationale kennis.”

Toekomst gezondheidszorg

Dohmen en Boersma (leerstoel duurzame zorg en innovatie) begeleiden aan de Open Universiteit studenten die zich verdiepen in de toekomst van de gezondheidszorg en daar wetenschappelijk onderzoek naar doen. “We werken nu aan een actueel thema, inclusiviteit bij het ontwikkelen van apps. Dat doen we samen met een aantal experts, zoals hoogleraar gezondheidspsychologie Lilian Lechner en Catherine Bolman, hoogleraar e-health toepassingen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek worden nu aio’s geworven. Rond de zomer hopen we te starten.”

Ook hoopt Dohmen dat er gekeken wordt naar de winst die nog te behalen is op het grensvlak van zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Nu is het vaak zo dat digitale zorg meer kosten of minder opbrengst betekent voor een ziekenhuis. Een betere verdeling van de (financiële) voordelen kan de animo voor digitale toepassingen vergroten.

Lees in ICT&health 2 meer over de ambities van Daan Dohmen met de bijzondere leerstoel Digitale transformatie in de zorg. ICT&health editie 2 verschijnt op 15 april.