Thuismonitoring maakt IVF betaalbaar en comfortabel

Patiënten kunnen nu, als voorbereiding op een IVF-behandeling, zelf hun menstruatiecyclus en eisprong monitoren. Dit betekent dat het aantal benodigde ziekenhuisbezoeken aanzienlijk verminderd wordt. Deze innovatieve vorm van thuismonitoring blijkt zeer effectief blijkt uit uitgebreid onderzoek onder meer dan 1.400 vrouwen. Het betreffende onderzoek zal binnenkort gepubliceerd worden in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet.

Ingevroren embryo

Thuismonitoring van de eisprong, voorafgaand aan het plaatsen van ingevroren embryo’s tijdens een IVF-traject, blijkt even effectief te zijn als traditionele ziekenhuiscontroles om het optimale tijdstip van plaatsing te bepalen. Dit brengt niet alleen voordelen voor de patiënten met zich mee, maar verlicht ook de druk op de ziekenhuisfaciliteiten. De resultaten van deze studie, uitgevoerd door Amsterdam UMC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis, zijn begin september 2023 gepubliceerd in The Lancet.

Thuismonitoring comfortabel

IVF is wereldwijd een veelgebruikte methode voor paren die moeite hebben om op natuurlijke wijze zwanger te worden. In Nederland is ongeveer 1 op de 30 kinderen het resultaat van een IVF-ICSI-behandeling. De kosten van een enkele IVF-behandeling kunnen variëren van € 3.000 tot € 6.000 per behandeling, afhankelijk van de kliniek. De voordelen van thuismonitoring zijn overduidelijk als het gaat om de kwaliteit van de zorg en kostenbesparing. Met thuismonitoring is normaal gesproken nog slechts één ziekenhuisbezoek nodig om het embryo te plaatsen, in tegenstelling tot vier bezoeken zonder thuismonitoring. Tjitske Zaat, onderzoeker bij Amsterdam UMC, licht toe: “Dit is niet alleen comfortabeler voor vrouwen, maar het is ook duurzamer en leidt tot een kostenverlaging tot wel 80 procent.”

Effectievere IVF-behandeling

In de praktijk zijn de macro-effecten van thuismonitoring in termen van kostenbesparing nog lang niet altijd even duidelijk. Guido Peters, Carine Doggen en Wim van Harten van Rijnstate en Universiteit Twente stellen zelfs in een spraakmakend onderzoek dat virtuele zorg vooralsnog nauwelijks kostenbesparingen oplevert. In de praktijk zien we echter wel steeds meer pragmatische vormen van thuismonitoring die wel degelijk direct zichtbare kostenbesparing opleveren en meestal ook de kwaliteit van de zorg ten goede komen.

Een goed voorbeeld is deze nieuwe, slimme vorm van IVF-thuismonitoring. Deze aanpak vermindert niet alleen de frequentie van ziekenhuisbezoeken, maar blijkt in Nederland jaarlijks een besparing op te kunnen leveren van meerdere miljoenen euro’s. Bovendien vereist deze benadering minder medicatie en vermindert het de belasting voor patiënten.

Femke Mol, de projectleider van dit onderzoek, ontdekte dat het gebruik van een bestaande urinetest thuis vergelijkbare resultaten opleverde als het onderzoek in het ziekenhuis. Ze merkt op: “Vaak denken mensen dat complexe technologische ontwikkelingen de zorg goedkoper maken, maar in dit geval bewijst eenvoudige monitoring zijn waarde. Vrouwen ervaren thuismonitoring als privé en voelen zich sterker tijdens de behandeling. Daarnaast leidt thuismonitoring tot lagere zorgkosten, omdat er minder afspraken met artsen of verpleegkundigen in het ziekenhuis nodig zijn.”

Menstruatiecyclus

Bij vrouwen met een regelmatige menstruatiecyclus heeft het plaatsen van embryo’s in de natuurlijke cyclus de voorkeur. Hierbij is langdurige medicatie overbodig en wordt het risico op complicaties tijdens de zwangerschap verminderd. Als de cyclus onregelmatig is, kan een kunstmatige cyclus worden gecreëerd. Om de effectiviteit van vruchtbaarheidsbehandelingen te onderzoeken, hebben Amsterdam UMC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis de Antarctica-2 studie uitgevoerd in samenwerking met 23 ziekenhuizen in Nederland. In totaal namen 1.464 vrouwen deel aan het onderzoek, waarbij 732 vrouwen thuismonitoring van de eisprong ondergingen en de overige 732 vrouwen in het ziekenhuis werden gemonitord.

Wereldwijde implicaties voor IVF

Uit de analyse van de onderzoeksgegevens blijkt dat thuismonitoring even effectief is als ziekenhuismonitoring bij het plaatsen van ingevroren embryo’s in de natuurlijke cyclus van vrouwen. Dit vertaalt zich in vergelijkbare zwangerschapsresultaten en gezonde baby’s. De resultaten van dit onderzoek hebben waarschijnlijk wereldwijde implicaties voor IVF-behandelingen.



Tjitske Zaat benadrukt: “Het gebruik van thuismonitoring draagt bij aan duurzaamheid doordat vrouwen minder hoeven te reizen, wat het milieu ten goede komt.” De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat deze methode snel zal worden omarmd in Nederland, gezien de aanzienlijke voordelen die het biedt. Bovendien hebben bijna alle IVF-klinieken in het land deelgenomen aan het onderzoek, hetgeen de nieuwe aanpak al flink wat bekendheid heeft gegeven.