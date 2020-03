Thuismonitoring TIA patiënten Albert Schweitzer

Bij een TIA wordt een bloedvat in de hersenen kortstondig afgesloten door een bloedpropje. De verschijnselen lijken op die van een beroerte, maar verdwijnen vanzelf. Vanwege de kans op herhaling moet echter worden uitgesloten dat een onderliggende hartritmestoornis de TIA veroorzaakt heeft. Voorheen moest een patiënt daarvoor minimaal 72 uur in het ziekenhuis opgenomen worden. Dat is met de introductie van thuismonitoring in het Albert Schweitzer nu dus verleden tijd.

Uitlezen meetgegevens thuismonitoring

Na afloop van de meetperiode brengt de patiënt het kastje terug naar het ziekenhuis. Daar worden de meetresultaten uitgelezen en geanalyseerd. In de meeste gevallen blijkt er vervolgens geen reden tot verdere zorg te zijn omdat er geen sprake is van een hartritmestoornis.

Een van de voordelen van thuismonitoring is uiteraard dat het voor de patiënt zelf comfortabeler is. Daarnaast bespaart het Albert Schweitzer hiermee tussen de 400 en 500 ziekenhuisopnames, van elk drie nachten, per jaar.

Het ziekenhuis heeft negen holterkastjes aangeschaft. Dat is voldoende om thuismonitoring bij het merendeel van de 400 tot 500 patiënten die jaarlijks een TIA krijgen te kunnen inzetten. De kastjes worden aangesloten door verpleegkundigen van de afdeling Neurologie (C3). Zij informeren de patiënten ook over het gebruik. De verpleegkundigen zijn daarvoor speciaal bijgeschoold. De thuismonitoring is een gezamenlijk initiatief van de afdelingen Neurologie en Cardiologie.

SEH overslaan

Om het proces verder te optimaliseren is een procedure ingesteld waarbij de patiënt overdag direct naar een TIA spoedpoli verwezen wordt, zonder eerst naar de SEH te hoeven gaan. Buiten de openingstijden van die spoedpoli worden de patiënten in veel gevallen van de SEH naar de C3 afdeling doorgestuurd om het kastje daar te ontvangen.

De thuismonitoring is overigens niet voor iedereen geschikt. Denk aan patiënten die aandachts- of geheugenstoornissen hebben, of voor wie thuis geen ondersteuning van naasten beschikbaar is. Deze, doorgaans kleine groep, wordt volgens de ‘oude werkwijze’ behandeld en opgenomen.

Nu moet voor de monitoring nog gebruik gemaakt wordt van speciale apparatuur. De toekomst zal moeten uitwijzen of de ontwikkeling van hartritme metingen door wearables, zoals de Apple Watch, deze taak ook kan gaan uitvoeren. Apple werkt al geruime tijd aan de ontwikkeling van hartritme monitoring, en het herkennen van atriumfibrilleren.