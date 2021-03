Thuismonitoring zwangere vrouwen met medische indicatie

Zwangere vrouwen die vanwege een medische indicatie onder controle zijn bij Geboortecentrum IJsselland kunnen nu gebruik maken van Sense4Baby thuismonitoring voor de dagelijkse controle van de hartslag en bloeddruk. Daarvoor krijgen zij mobiele CTG-apparatuur (voor het maken van hartfilmpjes), een bloeddrukmeter en tablet mee naar huis van Healthcare Technology Solutions (HCTS). Het pakket bevat daarnaast ook een pulse oxymeter en accessoires zoals opladers, gel en buikbanden.

Thuismonitoring risicovolle zwangerschap

De initiatiefnemer van het thuismonitoring project voor zwangere vrouwen met een medisch indicatie is gynaecoloog Frans Lim. “Soms moeten zwangeren bij een groeivertraging van het kindje, hoge bloeddruk van de moeder of bij het vroegtijdig breken van de vliezen, langdurig opgenomen worden in het ziekenhuis. Thuismonitoring biedt nu de mogelijkheid dat de moeder, na een korte opname van een dag, weer naar huis kan om thuis dagelijks zelf de CTG-scan van de baby aan te sluiten en de bloeddruk te meten.”

De meetwaarden van de Sense4Baby apparatuur worden automatisch en veilig doorgestuurd naar een portal. De gynaecoloog en verpleegkundigen kunnen deze gegevens real-time of op een later moment bekijken. Indien nodig wordt contact opgenomen met de patiënt om eventuele vervolgacties of extra controle in het ziekenhuis te bespreken.

De zwangere vrouwen die middels het Sens4Baby project thuis zelf de benodigde controles uitvoeren hoeven in principe nog maar een keer per week naar het ziekenhuis te komen. Bijvoorbeeld voor bloedonderzoek of het maken van een echo van de baby. “We zijn heel blij dat we deze zorg aan onze zwangeren kunnen bieden”, aldus Lim.

“Ik hoef nu niet meer elke dag naar het ziekenhuis, maar kan thuis alle metingen doen en heb op afstand contact met de verloskundige van het Geboortecentrum. Dat geeft me veel rust, wat weer ten goede komt aan de groei van mijn kindje”, vertelt Kim Jansen. Zij is zwanger van haar eerste kindje dat een groeiachterstand heeft waardoor regelmatige controles nodig zijn.

Vorig jaar introduceerde Philips een vergelijkbare oplossing voor de thuismonitoring van vrouwen met een risicovolle zwangerschap, de Avalon CL Fetal en Maternal Pod en Patch. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde slimme pleister die de hartslag van moeder en kind en de baarmoederactiviteit gedurende 48 uur continu, en op niet-invasieve wijze, bewaken.

Zorg op afstand

Zorg op afstand heeft door de coronacrisis het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen in de Nederlandse gezondheidszorg. Ook binnen het IJsselland ziekenhuis werd, en wordt, volop gezocht naar oplossingen om zorg op afstand te kunnen leveren. De thuismonitoring van zwangere vrouwen met een medische indicatie via Sense4Baby sluit daar op aan.

Dat geldt ook voor de introductie van BeterDichtbij in het ziekenhuis. Met die app kunnen patiënten veilig videobellen met artsen en andere zorgverleners in het IJsselland. Daarnaast biedt BeterDichtbij de mogelijkheid om niet spoedeisende vragen via de app te stellen. De BeterDichtbij app maakt ook onderdeel uit van de begeleiding van alle zwangere vrouwen die onder behandeling zijn bij het IJsselland. Zij krijgen via de app, enkele dagen voor hun reguliere controle, de benodigde informatie toegestuurd, zodat zij goed voorbereid naar het consult kunnen komen.