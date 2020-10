Thuisrapportage-app moet GGD digitaal ondersteunen

Behalve aan de CoronaMelder heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de afgelopen periode, samen met de GGD, gebouwd aan een tweede digitale oplossing die de GGD moet ondersteunen bij het uitvoeren van de bron- en contactopsporing. Deze app met werktitel Thuisrapportage-app wordt ‘Oplossing 2’ genoemd. Hij dient om het reguliere bron- en contactonderzoek te verkorten en te versnellen. Een eerste versie is gepland voor november 2020; daarna wordt de app incrementeel verder uitgebouwd, zo stellen de GGD’s.

Thuisrapportage-app vanaf november

In de ‘Roadmap testen en traceren’ geven de GGD’en de inschatting dat ze op basis van het huidige testbeleid (het testen van mensen met klachten middels een PCR-test) begin november kunnen opschalen naar minimaal 60.000 testen per dag en eind december naar minimaal 80.000 testen per dag. Digitale ondersteuning moet de primaire GGD-coronaprocessen, Testen en BCO (bron- en contactonderzoek) van een betere basis voorzien. De GGD’s richten zich hierbij op het beschikbaar maken en uitwisselen van de benodigde gegevens, waar zij verschillende middelen voor inzetten. Daaronder dus ook vanaf november de Thuisrapportage-app.

De CoronaMelder wordt op het gebied van digitale ondersteuning toegepast als aanvulling op BCO in de GGD-processen, het beleid en het informatielandschap. Met introductie van de tweede app, de Thuisrapportage-app, moet een besmet persoon, na een positieve testuitslag of wanneer de test wordt aangevraagd of afgenomen, contactgegevens van relevante contacten zelf kunnen verzamelen en met de GGD delen.

De GGD-medewerker beschikt op deze manier sneller over de relevante contactgegevens van contacten van een besmet persoon. Ook zijn deze contactgegevens mogelijk van een betere kwaliteit dan bij het reguliere bron- en contactonderzoek-proces doordat deze niet telefonisch worden doorgegeven en vervolgens moeten worden ingetypt door de GGD-medewerker.

Zorgen over procedure CoronaMelder

De NOS schrijft dat onder meer werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zich zorgen maken over de huidige procedure bij een besmettingsmelding door de CoronaMelder-app. De zaterdag 10 oktober landelijk geïntroduceerde app brengt zo problemen met zich mee voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Het gaat daarbij onder meer om verlies van omzet en salaris, extra kosten om personeel te vervangen.

Wie via de app een melding krijgt, wordt namelijk geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan – ook als dat achteraf niet nodig blijkt. Alleen bij klachten mag iemand een test aanvragen, in ieder geval zolang de testcapaciteit nog beperkt is. “Nu kun je de situatie krijgen dat mensen thuiszitten terwijl ze niets hebben”, stelt woordvoerder Edwin van Scherrenburg van VNO-NCW tegenover de NOS. “Het is een goede tool, maar het advies zou moeten zijn: laat je testen. Maar daarvoor moet de testcapaciteit omhoog, moet de uitslag sneller komen en moeten we massaal sneltesten inzetten.”

Hans Biesheuvel van ondernemersorganisatie ONL voegt hieraan toe dat het voor veel mensen niet of nauwelijks te regelen is om 10 dagen thuis te zitten. Misschien nog wel voor werknemers van een IT-bedrijf of een boekhouder. “Maar voor een aluminiumfabriek, een busbedrijf of een bowlingbaan wordt het ingewikkeld als het personeel tien dagen thuis moet blijven. En er zijn al genoeg bedrijven die nu vechten voor het voortbestaan.”

Problemen voor zelfstandigen

Irene van Hest van vakbond FNV Zelfstandigen schetst vergelijkbare problemen voor zelfstandigen. “Een zzp’er die niet thuis kan werken en de melding krijgt, heeft geen alternatief tussen de zaak dichtgooien óf het risico lopen dat hij of zij anderen besmet. En dat wil natuurlijk niemand.” Net zoals bij de awerkgeversorganisaties adviseert de FNV zelfstandigen om de adviezen van de app op te volgen. Maar, stelt Van Hest: “Een zzp’er die tien dagen thuis zit moet z’n buffer aanspreken, maar die buffer raakt op een gegeven moment ook op. En die buffer was überhaupt niet bedoeld om tien dagen gezond thuis te zitten.”

Aan werknemerszijde is de FNV is niet tegen het inzetten van de app, maar wel tegen de manier waarop deze is geïntroduceerd. “Je kan dit beleid niet zomaar invoeren zonder dat de testcapaciteit op orde is”, meent vicevoorzitter Kitty Jong van vakbond FNV. “En zonder dat naar werkgevers en werknemers duidelijk is gemaakt hoe we het gaan doen met z’n allen. De eindverantwoordelijkheid wordt door de overheid op de verkeerde plek gelegd.”