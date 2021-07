Thuistest tegen welvaartziekten voor 40-plussers

De Fitbit kent bijna iedereen, een smartwatch die je helpt en motiveert om te (blijven) bewegen en bovendien de hartslag en andere vitale functies monitort. Fitkit is daarentegen nieuw en heeft, ondanks de gelijkenis in de naam, niets met de wearable te maken. Fitkit is een thuistest waarmee de invloed van leefgewoontes op het mogelijk ontstaan van chronische ziektes gemeten kan worden. Laboratoriumonderzoek in je eigen huiskamer, zoals de initiatiefnemers van Fitsurance het noemen.