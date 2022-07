Tien Flagship projecten voor toekomstbestendige zorg

Door de almaar groeiende zorgvraag wordt de gezondheidszorg de komende jaren flink op de proef gesteld. Daarbij komt ook nog eens de inmiddels welbekende en veelbesproken krapte op de arbeidsmarkt die specifiek ook de zorg grote parten speelt. Toekomstbestendige zorg is al lang geen modegril meer, maar een bittere noodzaak waar hard aan gewerkt wordt. Het Convergence samenwerkingsverband van de TU Delft, het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit moet daar een grote bijdrage aan gaan leveren.

“Om de zorg toekomstbestendig te maken is opschaling nodig. Met tien Flagship programma’s ontwikkelen Delft en Rotterdam samen oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van preventie, innovatieprogramma’s in de organisatie van de zorg en als snelle re-integratie van patiënten”, aldus Floris Italianer, directeur van het Convergence samenwerkingsverband.

Investering in toekomstbestendige zorg

De onderzoeken en ontwikkelingen binnen de Flagship projecten moeten bijdragen aan een betere, toekomstbestendige, zorg. Naast deze doelstellingen zijn ook betere uitkomsten en zorg voor patiënten, de houdbaarheid van de zorg en wereldwijde innovatie belangrijke speerpunten. Problemen waar binnen de Convergence samenwerking nu honderden wetenschappers, samen met tientallen maatschappelijke stakeholders, oplossingen voor gaan vinden.

“Met meer dan 250 betrokken wetenschappers en 37 partners openen we een frontale oplossingsaanval op de problemen in de gezondheidszorg”, zei Tim van der Hagen, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de TU Delft tijdens de aftrap van de Flagships, op 6 juli.

In totaal is voor de tien Flagship projecten van de Convergence samenwerking 60 miljoen euro beschikbaar. Een derde daarvan is afkomstig van het Convergence Health & Tech. De overige 40 miljoen is bij elkaar gebracht door samenwerking met publieke en private partijen. Voor het Convergence Health & Tech programma betekent deze impuls dat de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC een vliegende start maakt.

Tien Flagships

De tien Flagship projecten werden geselecteerd uit 36 voorstellen, afkomstige van teams bestaande uit van de drie samenwerkende instellingen. Gedetailleerde samenvattingen van de tien Flagship projecten zijn in deze pdf op de site van Convergence na te lezen. Hieronder staat een opsomming van de verschillende projecten: