Tien zorgvoorspellingen voor de komende vijf jaar

Het zal niemand verbazen dat COVID-19 en de coronacrisis als een rode draad door het rapport en de zorgvoorspellingen lopen. De analisten van IDC verwachten dat de gezondheidszorg de komende vijf jaar nog volop bezig zal zijn met, en leren van, de gevolgen van de COVID-19 pandemie.

De verstorende kracht die COVID-19 op de samenleving en de gezondheidszorg gehad heeft, zal in 2021 niet alleen door de gezondheidszorg, maar door de hele economie en samenleving in 2021 nog gevoeld worden. De pandemie heeft alle branches nu en in de toekomst voorgoed verandert, aldus het rapport van IDC.

De 10 zorgvoorspellingen (2021 – 2026)

Als gevolg van de door de coronapandemie blootgelegde economische en klinische kwetsbaarheden zal in 2021 een op de vijf zorgorganisaties geïntegreerde zorg omarmen, teneinde beter te kunnen presteren. Tegen het eind van 2021 beschikt ruim twee derde (70%) van de wearables (smartwatches en fitness trackers) over functies waarmee infectieziektes, zoals COVID-19 en de griep, gediagnosticeerd kunnen worden. Hier wordt al geruime tijd onderzoek naar gedaan. Daarbij zijn onder andere wearable fabrikanten als Apple en Fitbit betrokken. De tekorten aan personeel, bedden en andere middelen die tijdens de coronapandemie ontstonden, zullen ertoe leiden dat bedrijven in biowetenschappen en gezondheidszorg de investeringen in AI en geavanceerde analyses tussen nu en 2022 met 50 procent verhogen. Hiermee moet voorkomen worden dat bij een volgende pandemie geen verstoringen in de toeleveringsketen meer zullen optreden. Biowetenschappelijke bedrijven zullen de investeringen in digitale initiatieven die het wereldwijd gebruik van zogenoemd real-world bewijs ondersteunen, in 2022 verdubbeld hebben. In 2023 zal digitale zorg voor bijna twee derde (65%) van alle patiënten toegankelijk zijn. De COVID-19 pandemie zal ertoe leiden dat het aantal e-health toepassingen voor connected-care die door zorgaanbieders en biowetenschappelijke bedrijven aangeboden worden, tussen nu en 2023 met 70 procent groeien. Zes op de tien zorgverzekeringsproducten zullen in de loopt van 2023 als individueel of standaard gekenmerkt worden. Ze zullen, aldus IDC, draagbaar zijn en ruimte bieden aan sociale gezondheidsdeterminanten. In 2024 zullen, aangedreven door de groei van (digitale) gezondheidsgegevens, zes op de tien zorgorganisaties gekozen hebben voor een IT-infrastructuur die gestoeld is op een dataplatform dat gebruik maakt van AI, teneinde de procesautomatisering en besluitvorming te verbeteren. Voor het verbeteren van de klantervaring en het realiseren van meeslepende trainingen voor zorgprofessionals zal 60 procent van de zorgproviders in 2025 AR en VR-technologieën implementeren. Tegen 2026 zal 65% van de workflows voor medische beeldvorming gebruik maken van AI om onderliggende ziekten op te sporen en klinische interventie te begeleiden. Daarnaast zal nog eens de helft teleradiologie gebruiken om onderzoeken te delen en de toegang voor radiologen te verbeteren.

“De voorspellingen van de wereldwijde gezondheidssector in 2021 richten zich op de ontwrichtende krachten van COVID-19 en hoe de pandemie alles verandert. De transformatie die vorm krijgt in het nieuwe normaal en de reis naar het ‘volgende normaal’ dat voor ons ligt, brengt veel nieuwe kansen, uitdagingen, use cases en lessen met zich mee die de gezondheidszorg en life sciences versnellen naar een totaal onvoorziene toekomst”, aldus Mutaz Shegewi, onderzoeksdirecteur van IDC Health Insights tegenover Healthcare IT News.