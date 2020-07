Tjalling van der Schors lid GS1 Global Healthcare Leadership Team

“Veiligheid in de zorg is essentieel”, stelt Van der Schors in een persbericht van GS1. “Standaarden en ondersteunende processen door technologie zijn daarin van het allergrootste belang. Het uitdragen en bevorderen hiervan is altijd mijn interesse geweest. Waar ik ook van nut kan zijn, ik wil die bijdrage graag leveren.”

Veiligheid van medicatietoediening

In 2017 pleitte de ziekenhuisapotheker vanuit zijn functie als voorzitter van de NVZA (ziekenhuisapothekers) ervoor dat de overheid zou doorpakken om toedieningsregistratie van medicatie via barcodering breed ingevoerd te krijgen. Dit zou de veiligheid van medicatietoediening duidelijk vergroten, zo was eerder al uit onderzoek gebleken.

De Falsified Medicines Directive (FMD), die per 2019 EU-wijd is ingegaan, was volgens van der Schors een gemiste kans inzake toedieningsregistratie. “Wanneer hierin barcodering productidentificatie was opgenomen op het niveau van de primaire verpakking, had de FMD patiëntveiligheid bij toediening sterk verbeterd. Nu voegt het op dat niveau niets toe, want het gaat niet verder dan de secundaire verpakking. Ik heb sterk het gevoel dat FMD is bedoeld voor de veiligheid van het handelskanaal, niet van de patiënt.”

GS1 Datamatrix voor FMD, MDR

GS1 is als standaardenorganisatie voor identificatie en het vastleggen en delen van data. De organisatie is in de medische sector onder meer bekend van de GS1 Datamatrix voor op medicatie en medische hulpmiddelen. In Nederland moeten ziekenhuizen voldoen aan de LIR voor het registreren van gebruikte implantaten. Verder wordt de datamatrix gebruikt als onderdeel van het UDI-registratiesysteem waarmee leveranciers, distributeurs en zorgaanbieders kunnen voldoen aan de MDR per 26 mei 2021.

Het GS1 Global Healthcare Leadership Team bestaat uit experts die vanuit verschillende achtergronden hun kennis en expertise bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van standaarden. De uitdaging zit volgens GS1 in het goed kijken naar de huidige behoeften van de industrie en de zorg, en tegelijkertijd oog hebben voor de toekomst.

Het gaat daarbij om zaken zoals vergrijzing van de bevolking in sommige landen, de groeiende bevolking in andere landen en toenemende gezondheidszorgkosten. Maar ook het indammen van het grote risico op medicatiefouten, vervalste en ondermaatse medische producten die de toeleveringsketen binnenkomen en de kwaliteit en de veiligheid tijdens de laatste mijl naar de patiënt. Ten slotte is de groeiende behoefte naar informatie en de kwaliteit van de gegevens die een steeds belangrijkere factor wordt. De volledigheid en nauwkeurigheid van gegevens zijn voor effectieve besluitvorming cruciaal. Al deze factoren worden meegenomen.

Beheren, verbeteren van zorg

Dijklander Ziekenhuis is een regionaal ziekenhuis in Noord-Holland met meerdere vestigingen en is GS1 Global Healthcare Member. Tjalling van der Schors is Director of Pharmacy en Director of Professional development van de European Association of Hospital Pharmacists (EAHP): “Mijn hele professionele leven staat in het teken van beheren en verbeteren van de zorg. Als voorzitter van de vereniging van medisch specialisten in ons ziekenhuis heb ik de vele verschillende medische achtergronden leren begrijpen.”