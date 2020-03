Tjongerschans voert digitaal diabetesdossier in

Het digitale diabetesdossier voor diabetesinformatie is de afgelopen twee jaar ontwikkeld. Dat is gebeurd in een samenwerking tussen de functioneel applicatiebeheerders, de ziekenhuisapothekers en de vakgroep interne geneeskunde. Het is niet de eerste digitale module, stelt Tjongerschans. Twee jaar geleden digitaliseerde het ziekenhuis de dosering van coumarines (antistollingsmiddel) en het trombosedienst aan- en afmeldformulier al.

Minder administratieve lasten

Darko Mitrovic, ziekenhuisapotheker, licht de nieuwe digitale module toe: “In deze module worden diabetesmedicatie en de glucosewaarden digitaal geregistreerd in het dossier. Ook is er een koppeling met peri-operatief diabetesdossier. Dit bespaart verpleegkundigen veel uitzoekwerk.”

Zorgprofessionals kunnen het digitale diabetesdossier vanaf de computer on wheels (COW) inzien worden. Zij hoeven niet meer met mappen te slepen. Men werkt nu uniform op alle afdelingen en alles wordt digitaal bewaard, ook bij voorgaande opnames. Een goede verbetering en mooi resultaat van de intensieve samenwerking, aldus Mitrovic. “Daarbij komt dat we als Tjongerschans uniek zijn in deze innovatieve werkwijze.”

De ziekenhuisapotheek onderzoekt momenteel volgens Mitrovic op welke manier de apotheek een belangrijke rol kan spelen in de informatieoverdracht bij antistollingsmiddelen en diabetesmedicatie tijdens opname en het ontslagtraject.

Bovengemiddeld gebruik patiëntportaal

Tjongerschans loopt naar eigen zeggen ook – samen met andere Friese ziekenhuizen – voorop bij het gebruik van het patiëntportaal. Zo’n 20 procent van de patiënten van deze ziekenhuizen maakt gebruik van de mogelijkheid om eigen medische gegevens in te zien uit hun digitale dossier. Dat werd in januari bekend. Daarmee scoort Friesland bovengemiddeld.

Het gaat bij de cijfers om de patiëntportalen van Antonius Ziekenhuis, MCL, Nij Smellinghe, Tjongerschans en Revalidatie Friesland. Deze zorginstellingen bieden hun patiënten al enige tijd inzage in hun digitale dossier aan. Zij krijgen zo inzicht in bijvoorbeeld hun medische gegevens en uitslagen van (lab)onderzoeken.

Tjongerschans biedt sinds december 2019 ook als eerste ziekenhuis in Nederland moeders een simpeler mogelijkheid om met hun eigen DigiD toegang te krijgen tot het medisch dossier van hun kind. De pilot onder de naam ‘Ouderlijk gezag in de zorg’ is allereerst bedoeld voor een groep moeders van kinderen onder de 12 jaar.