TNO adviseert over werken tijdens de coronacrisis

De app is gekoppeld aan een onderzoek van TNO naar de situatie van werkend Nederland ten tijde van de coronacrisis. Daarvoor roept TNO zoveel mogelijk werkende Nederlanders op zich voor het onderzoek en de app te registreren.

Wekelijks zullen adviezen geformuleerd en gedeeld. Die moeten bijdragen aan het doel dat werknemers en werkgevers zo goed mogelijk kunnen blijven functioneren in deze crisis.

Dagelijkse vragenlijst

Na registratie en het invullen van een basis vragenlijst over de werksituatie en het huishouden ontvangen deelnemers dagelijks een korte vragenlijst. Daarin wordt gevraagd naar het verloop van de dag. Deelnemers mogen zelf bepalen op welk tijdstip zijn de vragenlijst invullen.

Dagelijks terugkerende onderwerpen zijn onder andere de (werk)situatie, hoe de dag is beleefd en hoe men zich voelt. De antwoorden worden op een beveiligde omgeving van TNO opgeslagen. Er is geen koppeling tussen het e-mailadres en antwoorden.

Inzicht in effecten coronacrisis

Met de HowAmI app wil TNO inzicht krijgen in het effect van de coronacrisis en de maatregelen daaromtrent op werkend Nederland. Hoe gaan medewerkers die ineens thuis zitten om met die plotselinge verandering? Hoe reageren zij die juist nu meer dan fulltime moeten werken op die situatie? En wat doen mensen die nu thuis moeten werken én kinderen hebben die thuis onderwijs moeten volgen?

TNO zal naar aanleiding van die inzichten wekelijks adviezen uitbrengen. Denk daarbij aan een overzicht van of tips over maatregelen die in bedrijven genomen worden en wat de effecten daarvan zijn. Of, hoe veerkrachtig zijn we en welke creatieve initiatieven ontstaan er?

De resultaten, initiatieven en adviezen van experts worden door TNO wekelijks ook in een blog besproken.