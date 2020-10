TNO biedt werkgevers handreiking voor inclusieve technologie

TNO komt met een handreiking om werkgevers mee te nemen in de mogelijkheden die technologie kan bieden om ook mensen met een psychosociale belemmering passend en zinvol werk te bieden.

Zo wil het instituut inzetten op een meer inclusieve arbeidsmarkt. In de handreiking komen werkgevers en werknemers komen aan het woord en wordt beschreven welk type technologie ondersteuning kan bieden bij welk type belemmering en hoe dit in de praktijk aangepakt kan worden. Technologieën zoals Virtual en Augmented Reality (VR/AR) kunnen hierbij ondersteunen.