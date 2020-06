Toegankelijkheid ZorgkaartNederland verder verbeterd

Wie op ZorgkaartNederland een tandarts, verpleeghuis of woonvoorziening zoekt, kan tijdens het zoekproces op de site een aantal filters met criteria die voor de patiënt in kwestie belangrijk zijn, toepassen. Denk bijvoorbeeld aan de woonplaats en de gewenste maximale afstand tussen woonplaats en de zorgaanbieder. Per zorgsector zijn verschillende soorten filters en criteria bepaald.

Overzichterlijker en toegankelijker

Met de aanpassingen die nu geïmplementeerd zijn, zijn het gebruiksgemak en de duidelijkheid van het keuzemenu verbeterd. Zo is het keuzemenu naar de linkerkant van het scherm verplaatst, zijn de gemaakte keuzes duidelijker zichtbaar en wordt bij iedere keuze nu een uitleg geplaatst.

Het verbeteren van ZorgkaartNederland is een continu proces waaraan door verschillende partners gewerkt wordt. Door het keuzemenu gebruiksvriendelijker en overzichtelijker te maken wordt het voor mensen met een beperking hun ervaringen met de zorg, of ervaringen van anderen, makkelijker en zonder al te grote drempels delen en opzoeken.

ZorgkaartNederland en gehandicaptenzorg

De vernieuwing van het keuzemenu is dan ook een project in de gehandicaptenzorg in samenwerking met Ieder(in), KansPlus, de Landelijke belangenorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking (LFB) en het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap. In een volgende fase wil ZorgkaartNederland verschillende opties voor de gehandicaptenzorg aan de site toevoegen zodat het zoeken en vinden van een passende zorgaanbieder in die sector ook mogelijk wordt.

ZorgkaartNederland, een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland, is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg kunnen delen. Met de informatie en ervaringen die op de site gedeeld worden kunnen patiënten de zorgaanbieder kiezen die het best bij hun past.

Elk jaar stelt de website ook een toplijst samen van de best gewaardeerde zorginstelling per sectoer (ziekenhuizen, verpleeghuizen en zelfstandige klinieken). De lijst wordt gevuld aan de hand van de waarderingen die patiënten delen.