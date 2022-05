Online toolbox ‘Leren en verbeteren in de zorg’ is nodig

Leren en verbeteren is essentieel in een steeds complexer zorglandschap. Zorgverleners zijn zelfs het grootste kapitaal in de verpleeghuiszorg. Daarom ontwikkelen Robbert Gobbens en Karin Bosch voor studenten en professionals een speciale toolbox. Tevens delen ze hun kennis en ervaringen zoveel mogelijk op landelijk niveau.

Toolbox voor zorginstellingen en onderwijs

Op dit moment werken beiden aan een toolbox Leren en Verbeteren voor zowel zorginstellingen als het onderwijs, zo melden ze op ZonMw. Deze komt online te staan en is straks voor iedereen in de verpleegzorg beschikbaar. Karin Bosch: “Hierin geven we allerlei tips voor het opzetten van een Leer- en InnovatieNetwerk en geven we ook valkuilen aan zoals onvoldoende planning. Hiervoor is echt aandacht nodig zodat medewerkers en studenten samen kunnen werken aan verbeterprojecten.”

De laatste jaren is er volgens betrokkenen gelukkig al het nodige gebeurt. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer Leer en Innovatienetwerken opgetuigd in zorginstellingen. Dat zijn afdelingen waarbij zowel studenten als zorgmedewerkers onder begeleiding van docenten werken aan verbeterprojecten en samen leren en reflecteren.

Karin Bosch is programmamanager Innovatie en Ontwikkeling bij Amsta en dat is een instelling voor zorg voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ze is blij met de Leer en innovatienetwerken. “Ze zijn belangrijk want, ons grootste kapitaal zijn de zorgverleners. Je moet je mensen dus goed opleiden, ze boeien én aan boord houden. Want het arbeidstekort en het verloop is groot en zal anders alleen nog meer toenemen, hetgeen de kwaliteit van de zorg niet ten goede komt.”

Initiator van Leer en innovatienetwerken

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen bij Hogeschool Inholland en Zonnehuisgroep Amstelland was de initiator van de Leer en Innovatienetwerken. Hij legt uit waarom de toolbox en de innovatienetwerken zo belangrijk zijn. “De zorg voor cliënten vraagt veel van zorgverleners. Wat je ziet is dat de focus van deze professionals vooral op het primaire proces ligt: de dagelijkse zorg voor hun cliënten. Heel logisch, maar het is belangrijk dat je je blijft ontwikkelen. Uiteindelijk zorgt dat voor betere zorg.”

Meerwaarde voor iedereen zichtbaar

De online toolbox ‘Leren en verbeteren in de zorg’ zal daar straks zeker aan bijdragen. Het project zit zo dicht bij het primaire proces dat iedereen ermee te maken krijgt: van zorgverleners tot bestuur en opleidingsadviseurs tot praktijkopleiders. Het is volgens beiden belangrijk dat er blijvend aandacht voor is. Bang dat dit project een stille dood zal sterven zijn ze niet. “Iedereen ziet de meerwaarde hiervan in, juist door die toegenomen complexiteit van het werk en de personeelstekorten. Een stip op de horizon is voor ons dat ook fysiotherapeuten, psychologen en artsen die verbonden zijn aan verpleeghuizen gaan deelnemen.”