Topbestuurder Tom Kliphuis wordt directeur van online huisartsenpraktijk Arene

Huisarts Jasper Schellingerhout is huisarts, digitale zorgversneller en één van de initiatiefnemers van de online huisartsenpraktijk Arene. Hij vertelt graag waarom Arene topbestuurder Tom Kliphuis, die onder meer CEO van Nationale Nederlanden, VGZ en Athora was, heeft aangetrokken. “We groeien razendsnel en werken met huisartsen en andere zorgprofessionals die ook in fysieke praktijken werken. Het organiseren van de online huisartsenpraktijk blijkt, zoals verwacht, in de praktijk ook nog behoorlijk complex te zijn.”

Tom kliphuis helpt bij uitbouwen Arene

“Zeker nu we het afgelopen jaar zo snel zijn gegroeid zijn, hebben we gemerkt dat op een vernieuwende manier huisartsenzorg verlenen heel wat uitdagingen kent. Niet alleen op technisch en organisatorisch vlak, maar tevens op het gebied van regelgeving en financiering. We zijn dan ook verheugd dat Tom Kliphuis ons bij de uitbouw van onze dienstverlening gaat ondersteunen en verwachten dat hij van grote meerwaarde is voor onze organisatie.”



Jasper Schellingerhout legt uit dat de online huisartsenpraktijk Arene absoluut geen concurrent van bestaande huisartsen is. “We willen juist door het aanbieden van digitale huisartsenzorg helpen om het huisartsentekort in Nederland te lijf te gaan. Mensen die geen eigen huisarts hebben, kunnen bij ons terecht. Als een probleem met een digitaal consult niet op te lossen is, zorgen we ervoor dat de patiënt face to face contact krijgt met een huisarts; expliciet als hij of zij zelf geen vaste huisarts heeft.”

Van kickstart naar doorgroei

De start voor deze online huisartsenpost kondigde Schellingerhout al aan tijdens de ICT&health Openingsmanifestatie in juni 2021. Het bleek een kickstart te zijn, want al snel maakten veel patiënten gebruik van hun digitale dienstverlening en bleek Arene in een enorme behoefte te voorzien. Het concept is volgens Jasper Schellingerhout ontstaan uit de missie van de vier oprichters, om waar mogelijk voor iedereen huisartsenzorg te realiseren.

“Ons initiatief groeide door deelname van meerdere huisartsen, verpleegkundigen en praktijkondersteuners verrassend snel, want er zijn gewoon ontzettend veel mensen zonder huisarts in Nederland. Inmiddels zijn we gegroeid naar 4.200 reguliere patiënten én bieden we huisartsenzorg aan 12.000 Oekraïners.

Het aantal patiënten dat ons weet te vinden blijft snel groeien en door die toenemende schaalgrootte is Tom Kliphuis precies de juiste persoon om ons te helpen. Het mooie van onze nieuwe directeur is dat hijzelf een partner heeft die praktijkhoudend huisarts is en onze passie om zoveel mogelijk mensen te helpen met digitale of fysieke huisartsenzorg voor honderd procent deelt!”